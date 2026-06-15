Atención jubilados: MEF inicia hoy la entrega de los Cepanim 2026 en la provincia de Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició hoy la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) 2026 para los jubilados y pensionados beneficiarios de la provincia de Panamá.

Los beneficiarios pueden acudir al piso 4 del Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), en horario de 8:00 am a 4:00 pm, para obtener su certificado.

Cabe recordar que este pago forma parte de la obligación legal del Estado con los trabajadores del sector público y privado afectados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre los años 1972 y 1983.

Guillermo Cortez, dirigente de los jubilados, señaló que están dando cita en el sistema y es fácil buscarla entrando a la página de Cepanim, del Mef.

Cortez detalló que hay sucursales del Banco Nacional que van a atender a las personas para negociar el cambio de estos certificados, pero desconocen el porcentaje que estarán otorgando.

El dirigente dijo que hizo una petición en la presidencia luego que se perdiera el 10% del Cepadem, por lo que ahora esperan que del Cepanin solo sea un 5%. Agregó que espera que el Banco Nacional haga sus análisis y tome en cuenta que esta entidad es propiedad del gobierno; no es una banca privada.

El Mef exhortó a los jubilados y pensionados a verificar si tienen la cita asignada antes de acercarse a retirar el Cepanim.