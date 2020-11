Bancos deciden activar descuentos directos a empleados con jornada reducida

Bancos presionan con activar los descuentos directos al salario de sus deudores, afectando la capacidad de ingresos de la clase asalariada con reducción de media jornada laboral.

El tema ha causado incertidumbre ya que se están aplicando descuentos hasta de los préstamos acogidos a moratoria, desconociendo los acuerdos previos de arreglo de pago.

La deuda de los panameños con los bancos asciende a 30 mil 392 millones de dólares de los cuales 17 mil 311 millones es de préstamos hipotecarios, mil 717 millones autos, 2 mil 567 milliones tarjetas de crédito, 6 mil 712 millones préstamos personales.

Las oficinas de Recursos Humanos han enviado notificación a sus trabajadores de que realizará el descuento directo a partir de hoy y si el trabajadores tiene algún inconveniente en asumir este descuento debe asistir al banco para notificarles y que ellos decidan.

De acuerdo con los bancos que están exigiendo este descuento, la acción se debe a que están aplicando el artículo 4 del decreto ejecutivo 101 del 13 de julio de 2020 que indica que los descuentos y retenciones legales serán ajustados de conformidad con el salario que resulte de la modificación de la jornada de trabajo acordada, conforme a los porcentajes establecidos en el artículo 161 del Código de Trabajo.

Giovanni Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que el modelo de moratoria fue diseñada sobre una plataforma que depende de la voluntad de los bancos.

"No es una moratoria general, automática y lamentablemente la Asamblea Nacional creó un mecanismo coactada en la cual los bancos son los que determinan el alcance del cliente para aplicar a la moratoria", manifestó.'

Agregó que los bancos determinan el contenido, fondo y el alcance de la moratoria y no los consumidores siendo el gran problema del modelo de moratoria que se inventó y que se ha extendido hasta junio 2021.

El economista Augusto García considera que desde un principio se ha manejado de manera incorrecta el tema, ya que no hay una ley de moratoria en el país.

"No hay nada que obligue a los bancos actuar de determinada manera, sin embargo, solicitar un pago en este momento no es ser solidario. Lo que se hizo es que no se trasladaba los intereses dejado de cobrar al monto final del préstamo, pero el saldo seguía aumentando con los intereses y no te penalizaban", expresó.

Los bancos no van a perder porque los intereses que han dejado de cobrar en estos meses lo aplicarán en letras futuras, señaló.

"No puedo decir que están haciendo algo incorrecto por cobrar, pero la ley laboral establece que los descuentos no pueden superar un porcentaje del salario y si el trabajador tiene salario reducido sería muy difícil que le apliquen ese descuento", afirmó.

La Superintendencia de Bancos de Panamá firmó el jueves, 22 de octubre, un acuerdo para extender la moratoria hasta el 30 de junio de 2021.

De acuerdo al presidente de la República, Laurentino Cortizo, esta es una medida de alivio económico que permitirá a los clientes reprogramar con los bancos sus pagos.

Las modificaciones están encaminadas a mantener la viabilidad y la sostenibilidad de 1,920,677 operaciones de crédito existentes entre los bancos y sus clientes, según cifras de la SBP al cierre de agosto de 2020.Las modificaciones pueden incluir el otorgamiento de períodos de gracia, en función de la nueva capacidad de pago de cada cliente, extensiones de plazo de vencimiento de los préstamos, ajustes de la letra o cuota mensual, entre otras opciones. Las medidas de alivio financiero se continuarán realizando en el mencionado plazo de seis (6) meses, sobre la condición financiera de cada cliente, estipula el acuerdo de modificación de la SBP. Los bancos no ejecutarán las garantías de los préstamos que ya se encuentren modificados ni de los que se modifiquen, en el nuevo plazo otorgado, incluyendo viviendas, fincas, terrenos, locales comerciales, autos, buses y otras garantías.

Otro aspecto importante del Acuerdo No. 13-2020, es que a los préstamos modificados no le será aplicable el cobro de intereses moratorios ni cargos o penalidades y no se afectarán las referencias de crédito de los clientes durante el período adicional para acordar las modificaciones de los préstamos.

Tras el impacto de la pandemia por la COVID-19, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley No. 287 transformada en la Ley No. 156 de 30 de junio de 2020, que dicta medidas económicas y financieras, que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas, hasta el 31 de diciembre de 2020.Sin embargo, los bancos también buscan proteger su actividad, ya que de lo contrario también serán afectados y según expertos, lo que se espera son cierres de sucursales por la baja afluencia de personas.