Bancos otorgan menos créditos por la pandemia

El bajo consumo de los panameños, el incremento del desempleo, los contratos suspendidos, la reducción de jornada laboral o la contención del gasto ha influido en que los bancos otorguen menos créditos en carteras como la tarjeta de crédito.

Un informe hasta noviembre de 2020 de la Asociación Panameña de Crédito (APC), detalla que el saldo en las tarjetas de crédito en los bancos disminuyó 1.60% al reportar la suma de 2 mil 585 millones de dólares, en comparación al mismo periodo de 2019 cuando registró 2 mil 626 millones de dólares.

Para los economista esta caída en el saldo de las tarjetas de crédito es congruente con la situación económica que se registra en el país.

El economista Juan Jované señaló que la incertidumbre o la precaución de los consumidores en gastar lo poco que tienen está generando que el consumo baje y por ende se otorgue menos crédito.

"Al dejar de consumir hay una demanda que no se puede satisfacer lo que conlleva a que los comercios no tengan ingresos y por ende puede provocar desempleo, ya que no hay con que pagar la planilla", expresó.

Otra cartera donde los bancos están otorgando menos crédito es la de préstamos de auto al registrar -3.40% con un saldo de mil 727 millones de dólares hasta noviembre de 2020, cuando en el mismo periodo del 2019 la cifra fue de mil 787 millones de dólares.

A juicio de Jované, obtener una gran cantidad de vacunas para la población podría generar confianza en los consumidores y reactivar la economía que no esta funcionando al 100%.'

60%

disminuyeron los préstamos nuevos hasta noviembre del 2020. 14%

podría caer el producto interno bruto de Panamá tras la crisis de la pandemia.

Por su parte, el economista Augusto García explicó que al reducirse los ingresos de las personas tienen menos posibilidad de endeudamiento, por lo que es normal que se otorguen menos crédito.

"Esto continuará si la pandemia no permite la reactivación de la economía efectiva", añadió.

Agregó que el ingreso de los consumidores ha disminuido durante estos nueve meses de pandemia en el país, lo que tendrá como efecto directo en el consumo y también sobre el comportamiento de la economía.

Nuevos préstamos

El informe de la APC, revelan que de enero a noviembre de 2020 se dieron 155 mil 320 nuevos préstamos, mientras que en el 2019 se registró la cifra de 397 mil 621.

En enero pasado se aprobaron 33 mil 539 préstamos nuevos, de los cuales 2 mil 375 eran hipotecarios, 2 mil 317 de autos, 13 mil 151 tarjetas de crédito, 11 mil 113 de préstamos personales, entre otros.

Mientras que a marzo cuando inició la pandemia, habían 22 mil 844 préstamos nuevos en la banca.

Pero en noviembre la situación empeoró, solo se aprobaron 4 mil 765 préstamos entre los que resaltan 450 préstamos de hipoteca, 486 préstamos de automóvil y 457 en préstamos de trajeta de crédito, de acuerdo con cifras de la Asociación Panameña de Crédito (APC).

En el caso de las cooperativas, el panorama no es distinto, cuando en el 2019 se reportó 70 mil 345 nuevos préstamos y en el 2020 la cifra cayó a 45 mil 241.

Mientras que las financieras pasaron de 198 mil 185 préstamos nuevos en octubre de 2019 a 109 mil 643 en noviembre de 2020.

Se estima que el producto interno bruto (PIB) panameño podría caer cerca de un 14%.

Además la tasa de desempleo pasó de 7.1% en el 2019 a 18.5% en el 2020. este resultado se dio tras una encuentra de mercado laboral telefónica que realizó la Contraloría General de la República.