Camtur exige que querellen a quienes cierren las vías

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) escribió una carta abierta al presidente, Laurentino Cortizo, para expresar su preocupación por los constantes cierres de calles que se mantienen en rechazo a la Ley 406, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

En el escrito, el gremio exige que el Procurador y el Órgano Judicial procedan a querellar a estos grupos que atentan contra el orden económico y el libre tránsito y que se han convertido en la autoridad.

Además, en caso de confirmarse la culpabilidad, demandan que sus perpetradores sean castigados con las penas que impone la Ley.

Según Camtur, un grupo minúsculo sigue con una agenda oculta deteriorando las familias panameñas y poniendo en riesgo el futuro de los que viven en el país.

Agregan que la entrega de las calles y carreteras a grupos que operan al margen de la Ley, no tiene precedentes en Panamá. Esta estrategia fallida ha resultado no sólo en daños permanentes al turismo y a la imagen internacional de nuestro país, sino en la destrucción de empleos, el sufrimiento de la población por no poder asistir a sus trabajos y citas médicas; la imposibilidad de ganarse el sustento diario y en precios exorbitantes para alimentos e insumos de la canasta básica familiar.

Sostienen que estas acciones están llevando a la destrucción del sector agropecuario poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de este país.

“Le corresponde a usted y a su gobierno interponer las querellas, así como judicializar a las personas y grupos que continúan violando la ley, la decisión tomada por la Cámara de Turismo, Comercio y Agricultura de Tierras Altas y de otros grupos de interponer querellas civiles contra los acusados de mantener secuestrados a los pobladores de esa importante región del país e impedir el normal ejercicio de sus derechos constitucionales, le corresponde a las autoridades las cuales no han actuado en nuestro criterio con la firmeza y velocidad requerida”, enfatizaron.

Le recordaron al mandatario que la Constitución le impone el deber de asegurar la vida, honra y bienes de los panameños, así como el derecho inalienable a la libre

circulación de todos los residentes.

Para Camtur, estas disposiciones no son optativas sino de obligatorio cumplimiento para el cargo que Cortizo ocupará hasta julio próximo.

“Existe deber más sagrado en lo que resta de su período que asegurar los derechos ciudadanos, la normalidad civil y la transición democrática al gobierno que los panameños escojamos, sin artilugios partidistas”, expresaron.

