Claro refuerza telecomunicaciones de cinco fundaciones

La compañía de telecomunicaciones Claro Panamá donó a cinco fundaciones, celulares Samsung, más un año de servicio gratis, correspondientes a los premios no reclamados de su promoción de navidad 2021 “Disfruta tu mejor presente”, cumpliendo con la Resolución No. 59 del 26 de julio de 1999, la cual señala que los premios no reclamados en este tipo de promociones se donarán de mutuo acuerdo con la Junta de Control de Juegos, a una institución de caridad, asistencia social o beneficencia del país.



En total fueron trece los equipos que se donaron, distribuidos entre ocho Samsung A22 y cinco Samsung A72, los cuales incluyen doce meses de servicio gratis para cada equipo con data ilimitada, minutos, SMS y Gb para compartir. Las instituciones beneficiadas son Fundación Ciudad del Saber, Fundación Limpia Panamá, Fundación Valórate, Fundación Panameña de Hemofilia y Fundación Ofrece un Hogar.





“Nuestro aporte como empresa, a través de esta donación, le brinda a las fundaciones beneficiadas la posibilidad de mantenerse comunicados con voz y datos durante su gestión diaria y contacto con sus donantes, siendo de gran ayuda en su labor como organización'', señaló José Anel Cruvelier, Gerente de Mercadeo de Claro Panamá.