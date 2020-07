Conoce cuáles son los bancos, financieras y cooperativas que prestarán dinero a las Mipymes

El plan de recuperación económica para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) iniciará pronto cuando se distribuya a los bancos los 150 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó a Panamá.

El Banco Nacional será el administrador del fondo y como banco de segundo piso, va a distribuir los recursos a través de Caja de Ahorros, bancos privados, cooperativas y otras entidades crediticias interesadas en apoyar este plan con préstamos con tasas blandas y un plazo de 84 meses.

Este fondo estará dirigido a los micro empresarios dedicados al comercio, artesanía, agroindustrias rurales, abarroterías o tiendas entre otros negocios, para que tengan préstamos entre $5 mil y $25 mil.

También precisó que el plan incluye préstamos desde 25 mil dólares hasta 100 mil dólares para las pequeñas empresas que se dedican al comercio, comercio en línea, turismo interno, restaurantes, empresas de servicios profesionales e innovación. Además para las medianas empresas dedicadas al turismo, industrias y otras actividades económicas se les facilitará préstamos de $100 mil hasta $250 mil.

El plan incluye principalmente apoyos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores, que constituyen alrededor del 90% de las empresas del país y generan más del 70% de los empleos a nivel nacional.

En las entidades bancarias que confirmaron su participación en el plan están: Banco Aliado, S.A., Banco Delta, S.A., Caja de Ahorros, Canal Bank, S.A., Capital Bank, Inc., Credicorp Bank, S.A., Metrobank, S.A., MMG Bank Corporation, Towerbank International Inc., Unibank, S.A. y Multibank, Inc.

Otras entidades crediticias interesadas son la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano (Cacechi), Cooperativa Nueva Unión, R.L., Cooperativa Gladys B. Ducasa, Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí (ECASESO) y la Corporación Bella Vista de Finanzas (Mi Éxito).

Las financieras que también particparán del programa son: Centro Financiero Empresarial, Corporación de Finanzas del País (Panacredit), FEDPA, FinanciaCredit, Financiera Familiar, Hipotecaria Metrocredit, Microserfin, MiFinanciera, S.A., Procaja y Suma Financiera.

El próximo año el BID le otorgará al país los otros $150 millones, para un total de 300 millones de dólares.

Organismo internacionales prevén que este año Panamá va a decrecer entre el -2% al -6.5%, por lo que la recuperación económinca del país tomará más tiempo d elo previsto.

