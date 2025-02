¿Cuáles serían las consecuencias de tener un déficit fiscal alto y qué medidas se pueden tomar?

El economista Ernesto Bazán señaló que el déficit fiscal 2024 es (nominalmente) el más alto de la historia republicana, lo que se traduce en que gastamos $ 6,416 millones más que nuestros ingresos.

¿Qué consecuencias podría tener? De acuerdo con el economista, el país tendría que tomar más deuda y eso empobrece al panameño porque pagar más intereses implica tener que gastar menos en salud, educación, infraestructura y servicios sociales.

Por otro lado, la calificación de riesgo bajará y eso a su vez implica más intereses del país y más letra bancaria para los panameños. Es decir, menos dinero para el supermercado.

Bazán subraya que el déficit ahuyenta la inversión extranjera directa, porque nadie querrá venir a un país donde el costo financiero es más alto y por el tamaño del déficit el inversionista percibe una amenaza latente de que le suban los impuestos luego de hacer su inversión. "Preferirá ir a otro país".

"Por lo anterior, menos inversión es menos empleo y menos oportunidades de progreso para las familias panameñas. Sin nuevas inversiones no es factible reactivar la economía", añadió.

En cuanto a la crisis de la Caja de Seguro Social, el economista avisa que tampoco será posible resolver el problema de las pensiones porque los aportes del Estado (US$ 1,500 millones) tendrían que hacerse con deuda mientras haya déficit.

"O sea, pagaremos pensiones con deuda, comprometiendo a las futuras generaciones. Es absolutamente irresponsable", precisó Bazán.

Para cambiar el deterioro de las finanzas públicas, el experto plantea una ley de austeridad, que prohíba aumento de salarios, nuevas contrataciones, no viajes, no viáticos, no privilegios.

Además, considera fundamental eliminar las exoneraciones tributarias y combatir la evasión fiscal, con estrategia.

"Es necesario reconocer que la economía panameña está en su peor momento, para tomar medidas correctivas. De nada sirve que el PIB crezca 2.5% en 2024, cuando el desempleo sube de 7.4% a 9.5% y la recaudación tributaria cae 11.5%, mientras el país 'crece'", puntualizó.

Esta semana, el MEF informó que el cierre fiscal de 2024 registró un déficit del 7.35% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó $6,416 millones.

Los factores heredados que incrementaron el déficit fiscal y que representan un 6.2% del PIB son:

Cuentas por pagar sin presupuesto por $786 millones (0.9% del PIB), ejecución de gastos de inversión por $1,291 millones, cuyo monto estaba restado (“ajuste”) en la Ley No. 418 del 2024 que dicta el Presupuesto, para llegar artificialmente al déficit de 2% de la Ley de RSF.

También hubo una sobreestimación de ingresos por $2,207 millones (3.1% del PIB).

Por su parte el ministro del MEF, Felipe Chapman, resaltó que para revertir este panorama, con total transparencia fiscal, el Gobierno Nacional implementará medidas estructurales claves que permitan dinamizar la economía y fomentar un crecimiento sostenido.