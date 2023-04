¿Cuáles son los retos del trabajo remoto en Panamá?

La construcción de una cultura empresarial o sentimiento de pertenencia es la principal preocupación de los ejecutivos panameños en cuanto al trabajo remoto, según un estudio desarrollado por Page Executive.

Este tema figura como la principal inquietud de los encuestados con un 63%, mientras que también destacan otros puntos como ser flexible, sin perder el control (52%) y mantener la productividad (48%).

La pandemia de covid-19 impulsó el trabajo a distancia, el cual es un esquema que presenta desafíos para los líderes de las organizaciones.

"Para crear una cultura empresarial fuerte y una sólida conexión entre las personas es fundamental que haya confianza mediante una relación muy cercana del equipo. La presencialidad es un factor que acelera la integración y la relación entre las personas. En el ambiente exclusivamente virtual hay muchos obstáculos para que el relacionamiento sea efectivo. Por eso, la gran mayoría de las organizaciones prefieren un ambiente híbrido, para que el contacto personal no se pierda", dijo Carolina Marques, Principal de Page Executive.

La situación es similar en países como Costa Rica y Colombia, donde también construir una cultura organizacional o sentimiento de pertenencia es el mayor reto. En México, no obstante, señalan que es casi igual de retador mantener la productividad.

Tomando en cuenta que el trabajo a distancia se ha convertido actualmente en un aspecto común de la vida laboral, es importante conocer cuáles son las habilidades más relevantes para liderar equipos a distancia.

De acuerdo con la percepción de los encuestados, la comunicación y escucha activa tienen más peso (con el 80,6% de las respuestas). Le sigue la orientación a resultados (57,9%) y la planificación y gestión del tiempo (55,9%).'

20 %

de los colaboradores en Panamá tienen trabajo remoto, según el estudio de Page Executive. 63 %

De los ejecutivos panameños encuestados considera que crear una cultura empresarial es el mayor reto.

Para el trabajo remoto son necesarias una serie de competencias distintas a las que tradicionalmente se han considerado sobresalientes en el mercado laboral, como la capacidad de negociación, la sociabilidad y la creatividad.

Las habilidades de comunicación, inteligencia social y emocional, la flexibilidad, la capacidad de resolver problemas complejos, de colaborar y de gestionar equipos, entre otras, se están convirtiendo en esenciales a medida que los lugares de trabajo se hacen más diversos.

"Esas habilidades blandas son las que se pusieron bajo la lupa en la pandemia, así es como a las soft skills se les comenzó a denominar deep skills, ya que son más difíciles de enseñar y adquirir, requiere de más trabajo aprenderlas, es más complicado medirlas y cuesta más automatizarlas con tecnología en relación con otras destrezas", agregó Marques.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Según el estudio de Page Executive, el beneficio work from anywhere (trabajo a distancia) únicamente es condición excluyente para el 16,3% de los participantes, mientras que para un 71,2% sí es relevante, pero no es lo primordial.

En Panamá, cerca del 20% de los colaboradores trabaja al completo en home office. Es decir, que es más valorado la presencialidad o modelos híbridos. En Centroamérica la cifra de home office asciende a 45%.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!