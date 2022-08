Denuncian nuevas irregularidades en el Sitiespa

Directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa) presentarán el jueves una querella penal por supuestas nuevas irregularidades financieras dentro de la agrupación sindical a cargo del actual secretario general, Jorge Alegría.

Ayer en conferencia, un grupo nutrido de miembros de esta directiva indicaron que sobre la marcha se han ido enterando de nuevas situaciones que irán denunciando ante las instancias correspondientes.

"Hemos sido bien cuidadoso de no estar haciendo señalamientos si no tenemos las pruebas en la mano y con esto nos corresponde a nosotros ponerlo en conocimiento de las autoridades, esa noticia criminis tiene que llegar de la mejor manera, para que no sean en el día de mañana señalados ellos como cómplices por formar parte de una directiva que está teniendo irregularidades", indicó Mario Rodríguez, abogado de los afectados.

Alejandro Pérez, secretario de Comunicación de Sitiespa, indicó que todo el problema que están enfrentando se ha dado desde el 1 de julio de 2021, cuando fueron convocados por última vez como Comité Ejecutivo Nacional en pleno, donde salió a la luz malos manejos de los recursos del sindicato por parte del señor Alegría, usados para gastos personales.

Agregó que esto se dio a través de dos cheques que fueron emitidos por la Secretaría de Finanzas, esto para pagar gastos personales en temas de salud.

"Lastimosamente, uno de los cheques salió a nombre de un familiar cercano a él (Alegría), que no tiene nada que ver con la organización sindical" , dijo.

Explicó que esto inmediatamente alertó a los miembros del CEN y de los delegados, los que a su vez llamaron a la conformación del Comité Fiscalizador, el cual se encargó de las investigaciones arrojando las declaraciones confesas del señor Alegría.

"Esto trajo una división del grupo y el empoderamiento del señor Alegría, en compañía del secretario de finanzas, Luis Domínguez. La mayoría de los que estamos aquí fuimos desplazados de nuestras comisiones dentro del gremio", aseveró Pérez.

Añadió que esto trajo consigo una serie de actos "ilícitos e irregulares" que no cumplían con el debido proceso ante el Ministerio de Trabajo, entre ellos un pliego de violaciones que se presentó en contra una de las empresas que conforman el sindicato.

Además de esto, los denunciantes indicaron que Alegría busca perpetuarse en el cargo que todavía ocupa, ya que no ha llamado a nuevas elecciones, algo que debió haber hecho en marzo de este año.