DHL Express anuncia nuevos servicios directos entre Panamá, Estados Unidos y Chile

DHL Express, proveedor logístico y líder mundial en envíos express, inaugura una nueva ruta aérea que ofrece servicios directos entre Panamá, Estados Unidos y Chile, mejorando tiempos de entrega.

"Durante este último año, continuamos viendo una demanda de envíos sin precedentes de nuestros clientes en Chile y más allá de los segmentos B2C y B2B. Este crecimiento demuestra la continua fortaleza económica de Chile y sus vecinos," dijo Mike Parra, CEO de DHL Express.

Agregó que "Estamos encantados de que este servicio nos permita ofrecer no solo capacidad adicional para que nuestros clientes hagan crecer su negocio, sino también mejores tiempos de tránsito."

Se trata de un vuelo con ruta Panamá - Miami – Santiago que se llevará a cabo con los nuevos aviones Boeing 767 – 300F de DHL, y cuenta con una capacidad de 40 toneladas de carga útil estructural por vuelo, agregando más de 950 toneladas de capacidad de carga por semana a la red.

De esta forma, por medio de su aerolínea basada en Panamá, DHL Aero Expreso, DHL Express integra a Chile de manera directa desde EE.UU. por primera vez. Se espera que este vuelo cuente con una frecuencia de domingo a viernes, arribando a las 1:20 am a Chile y saliendo a las 3:20 am., llegando a Panamá a las 8:15 a.m.

