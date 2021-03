Dueños de restaurantes confían en que el Minsa anuncie este martes flexibilización del toque de queda a las 12 medianoche

Dueños de restaurantes confían en que el próximo martes 23 de marzo las autoridades de salud anuncien la flexibilización del toque de queda hasta las 12 medianoche.

Versión impresa

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Restaurantes, Afines de Panamá, Domingo De Obaldía manifestó que han mantenido conversaciones con el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez sobre el tema.

La solicitud que han hecho los dueños de los restauranteros es que el toque de queda vaya de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. para que les permita atender hasta las 11:00 p.m. a los clientes sin tener la necesidad de apurarlos a consumir sus alimentos, traer más colaboradores a trabajar y que les dé más tiempo abiertos para obtener mejores ganancias.

Explicó que "el día de ayer tuve un intercambio de información con el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, que me dice que están evaluando esto de una manera seria y lo más probable es que esto se pueda dar... pensamos que vamos a tener esta buena noticia antes del martes o el mismo martes, pero estamos preparados para ello, creo que los panameños con los números que está dando el Ministerio de Salud estamos poniendo de nuestra parte que es lo más importante que cada uno mantenga su propia seguridad con su mascarilla, su lavado de mano, etc etc".

El dirigente considera que de retomar esta decisión el Gobierno se estaría reactivando más la economía en el país.

Detalló que las ventas de los restaurantes en estos primeros meses del 2021 han aumentado en un 40% o 50% comparado con el 2020, pero reiteró que las ganancias las verán a finales de año en vista de que por ahora las ventas solo les servirán para pagar las deudas adquiridas en el 2020.

Agregó que en un 100% los restaurantes ya están abiertos a nivel nacional, pero le reiteró al gobierno que les apoyo haciendo arreglos de pago a plazos más largos para que tengan flujo de caja y que se flexibilicen los financiamientos.

Actualmente el toque de queda inicia a las 10 de la noche y termina a las 4 de la mañana.

VEA TAMBIÉN: Cifra de pacientes hospitalizados por covid-19 baja a 733, de ellos 91 están en unidades de cuidados intensivos