Geisha, el "café más caro del mundo" en Panamá busca mantener el liderazgo pese al reto climático

Los productores del conocido como el "café más caro del mundo", la especialidad Geisha cultivada en zonas montañosas de Panamá que superó en 2025 los 30.000 dólares el kilogramo, se preparan para una nueva cosecha en la que buscan mantener el liderazgo, al tiempo que se enfrentan al reto de la inestabilidad climática, que podría disminuir la producción.

La cosecha 2025-2026 ya comenzó en las zonas montañosas más altas de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, en el occidente del país, donde se cultivan algunos de los cafés más valorados del mundo, como el Geisha que en 2025 batió el récord mundial de precio tras alcanzar los 30.204 dólares por kilogramo en la subasta anual del Best of Panama (BOP), en un lote de 20 kilogramos, pagado por Julith Coffee de Dubái.

En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), Ricardo Koyner, coincide con Rachel Peterson, directora de ventas, mercadeo y control de calidad de Hacienda La Esmeralda, y con Wilford Lamastus, productor de Lamastus Family, en que este año la calidad del café será muy alta.

Sin embargo, advierten que las lluvias se han convertido en un factor determinante que puede afectar la cosecha del grano, debido a que en periodos secos ahora llueve, y viceversa.

Se espera una calidad excepcional del Geisha

Aunque los primeros granos aún no han llegado a una mesa de cata, los productores aseguran que se observan granos bien desarrollados y maduros.

En este momento se encuentran en procesos de cosecha, secado y fermentación, que requieren un periodo de reposo por lote, y hacia finales de enero se conocerá el sabor de las primeras tazas.

En el caso de la región que produjo el Geisha Lavado de 98 puntos y el Geisha Natural de 97 puntos para el BOP, lotes que establecieron un nuevo récord mundial, los granos procedentes de Cañas Verdes, en Hacienda La Esmeralda, se cosecharán en febrero o marzo, confirmó Rachel Peterson, aunque en el 2025, la cosecha de esos lotes fue en abril.

A juicio de Wilford Lamastus, la altura a la que actualmente se siembran los Geishas está directamente relacionada con la calidad. Recordó que, según la historia del BOP 2004, cuando el Geisha apareció por primera vez en una mesa de cata, se cultivaba a 1.600 metros de altura, mientras que en 2025 se cultivó a 2.050 metros, lo que llevó a los productores de café de especialidad a producir a mayores altitudes.

“Cuando el café se cultiva a estas alturas, la producción es menor por árbol y tarda mucho más tiempo en producir, hasta siete años en algunos casos. El Geisha es un árbol de raíces pobres y poco follaje, lo que ha llevado al productor a adaptarse al cultivo de esta variedad, desde la poda hasta una fertilización con más abonos orgánicos”, agregó Lamastus.

Con la calidad observada hasta ahora, los productores esperan que se obtenga nuevamente una excelente taza y una destacada competencia en el nuevo Best of Panama.

“Los productores se preparan desde el inicio de la cosecha, cuyo pico generalmente se registra entre enero, febrero y marzo, realizando gestiones para cosechar y procesar el café de la mejor manera, incluyendo distintos métodos de procesos que generan perfiles de sabor diferenciados”, señaló Rachel Peterson.

Por su parte, Ricardo Koyner recordó que “en la competencia del BOP se manejan volúmenes muy pequeños, ya que cada finca entrega su mejor lote, con cantidades de 20 kilogramos”, por lo que el principal objetivo no es vender grandes volúmenes.

“Son cantidades muy pequeñas, pero están sujetas a un escrutinio muy fuerte del mercado mundial y de jueces internacionales que determinan la calidad. La calidad del año pasado fue excepcional en estos pequeños lotes que van a la subasta y eso es positivo para el país, porque ese impacto se derrama sobre toda la industria cafetera, (...) y mejora la percepción del nombre de Panamá en el mercado mundial”, agregó.

Cambios del clima

“El problema es que la cosecha se debe dar en verano (mediados de diciembre-abril) y no cuando hay lluvias. Si cae la lluvia en estos momentos, la fruta se puede llenar de agua y caerse o abrirse. Esto tiene un impacto negativo en la cantidad de producción o en la calidad; es decir, el clima es un factor importante en la producción de café”, dijo Ricardo Koyner.

“Este año (2025-2026), esperamos una producción relativamente baja por el tema climático. El clima tiene una incidencia en la productividad de la planta y consideramos que puede haber una reducción general del orden del 40 % o 50 % de la producción, comparada con el año pasado”, agregó.

Rachel Peterson, de la Hacienda La Esmeralda, donde en una de las fincas la cosecha está adelantada dos semanas en comparación con el año pasado, calcula que la reducción podría alcanzar un 30 %, aunque esta estimación depende del momento en que se coseche el café y de que no se presenten más lluvias.

Wilford Lamastus, por el contrario, afirmó que en su finca la cosecha se retrasó cuatro semanas debido al clima.

“La lluvia no es lo mismo que antes. Tengo 66 años trabajando en esto y me doy cuenta de cuándo llovió más y cuándo llovió menos. Este año la cosecha está atrasada en la finca Elida, porque cuando la flor estaba por convertirse en grano llegó mucha nubosidad y se retrasó el proceso”, explicó Lamastus.