Generación de empleos, el mayor aporte de la mina

La operación de la mina de Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, es un tema que hoy produce incertidumbre en miles de personas, especialmente entre sus trabajadores y proveedores, desde que el Gobierno Nacional anunció que no se había llegado a un acuerdo sobre el Contrato Ley entre el Estado y Minera Panamá, situación que aún permanece.

Recientemente se presentó el segundo informe sobre su impacto económico en n el 2021, preparado por la consultora Indesa, donde se detalló, entre otros datos, el impacto de Minera Panamá sobre el empleo: la compañía emplea alrededor de 6,666 trabajadores, de los cuales 5,312 empleados están vinculados directamente a la operación minera y planta de energía; la operación minera está asociada a 37,255 empleos directos e indirectos, la planta de energía está asociada a 1,836 empleos directos e indirectos; Minera Panamá tiene un impacto directo e indirecto sobre 40,793 empleos y su impacto es equivalente al 2.3% de la ocupación total del país.

Se destacó además que las compras de insumos de Minera Panamá a proveedores locales asciende a $594 millones (2.4% del total), dicha cifra aumentó a $900 al siguiente año. Sectores clave de la economía nacional destinan parte importante de su oferta a Minera Panamá, generando interrelaciones sectoriales que dinamizan la economía del país.

Las cifras antes mencionadas involucran a personas como Arsenia Flores, comerciante de Coclesito, quien se dedica a la venta de alimentos para la mina. Cuando se hizo el anuncio por parte del Gobierno, las ventas disminuyeron, por lo que se vio obligada a reducir personal.

“Lo que más me daba eran ellos para sostener mi negocio, y eso me tiene preocupada. y que no se llegue a ningún acuerdo todavía es lo que nos preocupa, no solo a mí, sino a mucha gente que trabaja acá, porque ese proyecto es la única fuente de empleo del área”, agregó.

En la misma incertidumbre se mantiene Jenny Martin, oficial del Departamento de Gestión de Categorías y Contratos para abastecimiento de la mina de Cobre Panamá. Martin, representa a los más de 4 mil trabajadores no sindicalizados que están siendo afectados y que solicitan un trato igualitario, y que sus voceros sean atendidos en todas las reuniones del Gobierno Nacional en condiciones de igualdad y respeto.

“Es muy preocupante. El punto más crítico aquí es la contradicción del Gobierno: por un lado, ordenan, mediante una resolución, el cierre de operaciones comerciales de la mina e implementación de un plan de cuido y mantenimiento que no permitirá generar ingresos y nosotros dependemos de esos ingresos. Indican que van a garantizar nuestros empleos, por eso le solicitamos, la semana pasada, a la ministra que nos diera una respuesta escrita de cómo sería esto, porque hay una clara contradicción…El mismo Gobierno no tiene una postura clara, ¿qué podemos esperar nosotros?

De acuerdo con Martin, varios de los compañeros han recibido comunicados de bancos cancelando gestiones de préstamos hipotecarios y créditos. “Imagínense estar a punto de recibir las llaves de tu primera casa y que el banco te cierre las puertas por este tipo de gestión”, comentó.

Martin explicó que es importante que se tome en consideración que Cobre Panamá es un contribuyente vital a la economía panameña, de los puestos de trabajo.

De hecho, durante la presentación del informe se destacó que el 67% de los trabajadores de Cobre Panamá son del interior del país. De acuerdo con Jhonatan Astudillo, quien expuso la relación que tiene Cobre Panamá con el recurso humano, se trata de uno de los hallazgos más interesantes, porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), cerca del 35% de los empleos de la empresa privada y del sector público están en el interior del país, es decir, que más del 70% están en la provincia de Panamá.

En una publicación en un medio local, el exministro de Economía y Finanzas Guillermo Chapman dijo que si no se llega a un acuerdo con el Gobierno y se ordena el cierre de las operaciones de la mina, Panamá enfrentaría una crisis económica y fiscal, que tendría, entre otras consecuencias, la baja en la calificación de riesgo de la deuda soberana y la pérdida del grado de inversión.

Las declaraciones se dan tomando en cuenta que, de acuerdo a la propia compañía, el mayor aporte de Cobre no está en las regalías, sino en la generación de los más de 44 mil empleos formales (directos e indirectos), los 125 millones anuales (2022) en pago a la Caja de Seguro Social (CSS), el 4.8% del PIB, las compras a 2 mil proveedores panameños por 900 millones en el 2022, entre otros beneficios, dineros que van directamente “al bolsillo de los panameños”, contrario a las regalías que llegan a las arcas del Gobierno.