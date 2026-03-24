Gobernanza será crucial en la integración a la OCDE, advierten empresarios

El proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que lleva a cabo Panamá representa, según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), una oportunidad para que las autoridades hagan los correctivos necesarios en materia de políticas públicas, rendición de cuentas y transparencia con el objetivo de que más inversionistas se establezcan en territorio nacional, contribuyendo a la generación de nuevas plazas de empleo.

Aunque la integración a este organismo tomará tiempo, la presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, sostiene que no debe percibirse como algo lejano; al contrario, es la ocasión perfecta para que las instituciones funcionen mejor y se definan claramente las reglas bajo las cuales se realizarán las operaciones financieras en el país.

Señaló que Panamá tiene todo para avanzar, pero ello requiere de entidades fuertes, confianza y disposición de trabajar en equipo (Gobierno, sector privado y sociedad civil), en la búsqueda de soluciones a largo plazo que impulsen su crecimiento y competitividad internacional.

Carlos González Ramírez, abogado y miembro del colectivo empresarial, agregó que la participación de Panamá en la OCDE, sin duda, beneficiará su imagen a nivel mundial porque ser miembro de este organismo es percibido por los países como un sello de garantía de calidad y cumplimiento de altos estándares, pero ello conlleva una serie de acciones cuyo impacto debe analizarse en profundidad.

Indicó que es importante estudiar las experiencias de naciones que recientemente hayan pasado por este proceso, como Costa Rica, que tardó 8 años en ingresar a la OCDE debido a la falta de gobernanza en las instituciones públicas para eliminar el clientelismo. No obstante, en Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá es un buen ejemplo de que las entidades gubernamentales también pueden actuar con transparencia, ética y sostenibilidad.

Desde el sector empresarial estiman que este procedimiento implicará la realización de 26 o más mesas de negociación en distintos temas como logística, educación, comercio e inversiones, entre otros que serán estudiados en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE).

González Ramírez explicó que los cambios fiscales y financieros que pudieran producirse producto de esta integración son dos elementos que llaman su atención, tomando en cuenta el tipo de negocio que se realiza en el país; por ello, los espacios de diálogo entre todas las partes involucradas son imprescindibles para determinar la viabilidad y costo de esta decisión.'



El Gobierno, a inicios de mes, creó una comisión interinstitucional encargada de establecer las directrices y criterios generales que consolidarán la adhesión del país al organismo económico en el menor tiempo posible.



El grupo estará integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social, Educación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).



La Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2026 para evaluar la viabilidad e impacto de la integración de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Gobierno, a inicios de mes, creó una comisión interinstitucional encargada de establecer las directrices y criterios generales que consolidarán la adhesión de Panamá al organismo económico en el menor tiempo posible.

El comité estará integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social, Educación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).