Momentos de angustia e indignación viven los propietarios de una joyería en Chitré, que este martes fue nuevamente blanco de la delincuencia.

El hecho ocurrió presuntamente en horas de la madrugada, en pleno centro de la ciudad y frente al Parque Unión, ya que su propietaria relató que, al llegar al local a eso de las 6:30 de la mañana, encontró todo revuelto.

La dueña de la joyería, Yadira Rivera, relató que al llegar a su local encontró la puerta sin candado y el interior completamente destruido, sin rastro de los delincuentes.

“Se llevaron teléfonos, cámaras y mercancía. Todo estaba desbaratado”, expresó visiblemente afectada, mientras evaluaba las pérdidas que, solo en esta ocasión, superan los 10 mil dólares en prendas y relojes de marca.

Sin embargo, este no sería un hecho aislado, ya que la comerciante aseguró que ha sido víctima de robos en múltiples ocasiones, al menos cuatro en los últimos años, incluyendo uno anterior que le generó pérdidas superiores al medio millón de dólares.

“Hay gente presa, pero ¿de qué sirve? Yo no he recuperado nada”, cuestionó con frustración.

La empresaria también denunció la demora de las autoridades forenses, indicando que varias horas después del reporte, personal de criminalística aún no había llegado al sitio, afectando su jornada laboral y generando más pérdidas económicas.

Incluso advirtió que, de continuar la situación, se verá obligada a cerrar su negocio.