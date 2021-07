Grandes hoteles de la ciudad continúan cerrados

Grandes cadenas hoteleras ubicadas en la ciudad capital como el Riande Continental, Ramada, Marriot, Hilton Garden. entre otros, mantienen sus puertas cerradas ante el impacto de la crisis sanitaria.

Versión impresa

Mientras que otros están en venta o están operando al 50% como la cadena española Riu.

Miembros del sector aseguran que la nula demanda de turista está haciendo que el negocio no es rentable en este momento.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles de Panamá, explicó están pidiendo al Gobierno Nacional que se elimine la cuarentena y toque de queda, porque nadie viene a un país a quedarse tres días y no salir.

La pandemia vino a dar otro puntillazo a un sector que lleva años inmerso en una crisis, que se refleja en hechos como una baja ocupación hotelera, del 4% en el 2021, según la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y una caída promedio del 3% anual en la entrada de visitantes desde el 2015.

"Cuando se levante la moratoria los hoteleros no tendrán como pagar, ya que no hay demanda de turistas. No estamos pidiendo subisidios sino que nos dejen trabajar, que abran el aeropuerto y dejen entrar a la gente con todas las medidas de seguridad", señaló.

A juicio del presidente de Apatel, a la fecha que estamos será muy difícil reintegrar al 100% de los trabajadores en el mes de octubre cuando no hay negocio funcionando. Solo 15% de los contratos han sido reactivados.'

32

mil habitaciones en los hoteles cuenta Panamá en la actualidad. 11

millones de dólares diarios perdió la industria de chimenea en el 2020 a causa de la crisis del coronavirus.

En el 2019 la industria de turismo generó 4 mil 500 millones más 3 mil millones que aportó la industria aérea.

VEA TAMBIÉN: 'La crisis socioeconómica supera la sanitaria:¡Basta ya de restricciones incoherentes!', plantea Cámara de Comercio

"A la gente no le llama la atención ir a un país donde hay muchos problemas. Debemos tomar como ejemplo a Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Cancún reabrieron el turismo a pesar de la crisis con todas sus medidas sanitarias y mantienen una buena ocupación hotelera", expresó.

Informes de Apatel señalan que Panamá cuenta con cerca de 32 mil habitaciones, de las cuales aproximadamente 22 mil pertenecen a hoteles afiliados del gremio, lo que representa una cifra de al menos $2,500 millones de los 3,000 millones de dólares de inversión turística que registra el país.

Turista suramericanos

Según informaron, el cierre del país a visitantes provenientes de naciones ajenas a la variante brasileña supone un golpe a los más de 100,000 panameños que esperan volver a sus puestos de trabajo e implica continuar la afectación a los productores de alimentos nacionales, que generaban más de $80 millones cada año en ventas solo a hoteles.

Antes de marzo de 2020, América del Sur era la región que más turistas aportaba al turismo panameño con un 45%. Incluso en medio de la pandemia, la zona sur del continente continúo generando flujo de visitantes al país.

De acuerdo con la Autoridad de Turismo de Panamá, de los seis principales emisores de visitantes en 2020, cuatro eran países ubicados en Sudamérica (Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina).

El turismo representa alrededor del 10% del producto interior bruto (PIB) de Panamá y en el último año aportó más de 4 mil millones de dólares, sin embargo, el cierre obligatorio de la industria ha dejado una pérdida de 11 millones de dólares diarios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!