¿Informe mostrará que la inflación está disminuyendo?

Muchos economistas están a la espera del nuevo informe del Índice de precios al consumidor, el cual sería publicado el próximo 12 de enero a las 8: 30 AM aproximadamente para así determinar cuál fue la tasa anual de inflación en el 2022. Las expectativas apuntan a que el nuevo informe del IPC mostrará un enfriamiento en cuanto a los precios al consumidor, pero reflejará un aumento de la inflación anualizada en torno al 7,3 %.

Esta disminución inflacionaria se debe en gran parte a los aumentos en las tasas que ha venido aplicando la Fed aunado a la caída de los costos energéticos. Sin embargo, aun la reserva federal se muestra preocupada, pues la inflación no ha caído lo suficientemente rápido como se esperaba. Esto se debe en gran parte a los altos costos salariales.

Comportamiento de precios

La moderación y tendencia a la baja en el precio de la energía (gasolina bajó un 2 %) incidió directamente en el sector de los automóviles. Así, el precio de los vehículos nuevos no vió prácticamente variación en el año, mientras que los usados bajaron de precio en un 2,9 %. Donde sí se vio un importante incremento de precios fue en el sector de los servicios, sobre todo:

-Alquileres de inmuebles

-Aseo personal

-Reparación de vehículos

-Seguros

-Alimentos

No obstante, y si las tendencias continúan como van, los precios en los servicios deberían disminuir en los próximos meses, ya que estos van a la par con el sector de los bienes. En relación con los precios de los bienes, muchos economistas han augurado que la FED comenzará a relajar las tasas de interés en el corto plazo. Puedes seguir los informes y previsiones de EE.UU para las materias primas en operadores financieros como Easymarkets.

Reacción de la FED

En cuanto a la reserva federal, los economistas han augurado que las próximas subidas de tasas serán más relajadas en torno al 0,25 %, un porcentaje mucho menor al que vimos en gran parte del año 2022, el cual fue de 0,75 %. Sin embargo, si el próximo informe del IPC no muestra datos alentadores, la fed se inclinaría a subir las tasas en 0,50 %.

No obstante, la tendencia de los economistas es que la Fed continuará subiendo las tasas de interés hasta lograr, por lo menos, que los fondos federales alcancen al menos un 5 %. Vale destacar que actualmente los fondos federales oscilan entre el 3,75 % al 4 %.

¿Qué es lo que estaría buscando realmente la fed?

Para muchos economistas, la reserva federal no está buscando únicamente la disminución del precio del combustible, sino relajar, de manera ampliada, todos los componentes subyacentes de la tasa inflacionaria. Si bien los precios en la crecida de los precios al consumidor han ido desacelerándose, hay impulsos inflacionarios que tienen preocupada a la reserva federal: los aumentos salariales.

Aun cuando los aumentos salariales han ido decayendo, estos continúan siendo muy altos. La preocupación de la Fed obviamente radica en que de continuar los altos aumentos salariales, impulsará una nueva ola de aumentos de precios, dado que los comercios buscarán mantener sus márgenes de ganancias.

¿Qué dicen los economistas y expertos financieros sobre el próximo informe del IPC?

Mark Cabana, jefe de estrategia de tasas de EE. UU. en Bank of America Merrill Lynch indicó lo siguiente: "Si la tendencia se mantiene, las tasas (rendimientos de los bonos) probablemente todavía bajen un poco más. Pero si vemos algo que tiende al alza, creo que generaría una respuesta del mercado más considerable porque estaría cuestionando el tema al que realmente se ha aferrado el mercado, que es que la inflación ha alcanzado su punto máximo."

Por su parte, Aneta Markowska, economista financiera jefe de Jefferies dijo lo siguiente: "Creo que será otra huella benigna. Soy bastante neutral en este informe. Parece que los riesgos están sesgados asimétricamente hacia el lado alcista. Supongo que si obtiene una impresión más alta, la venta masiva de acciones será desproporcionadamente más fuerte.

"Tal como nos dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, Sabemos que los productos básicos seguirán desacelerándose. Sabemos que la vivienda eventualmente se desacelerará a medida que avance la disminución de los precios en el mercado de alquileres. La única pieza en la que no confiamos en la desaceleración son los servicios básicos, excepto la vivienda."

Diane Swonk, economista jefe de KPMG opina lo siguiente: "Estimamos que habrá mejores datos de inflación. Eso es genial, pero se tratará de profundizar en muchos detalles para ver dónde hay inflación y dónde no." Sin embargo, Swonk no cree que los datos que se publicarán en el próximo informe del IPC se vayan a reflejar en los pronósticos trimestrales de la FED.

En relación con ello dijo lo siguiente: "Ya lo habrán desarmado para cuando se encuentren. Lo discutirán. Podría sombrear el tenor, el matiz con el que Powell da su conferencia de prensa."

Entre tanto, Will Compernolle, economista senior de FHN Financial en Nueva York opina lo siguiente: "Las amplias mejoras generan esperanzas de que las presiones sobre los precios estén disminuyendo y la Fed no tendrá que endurecer tanto. Pero todavía no es la mejora de la inflación 'convincente' (el presidente de la Fed, Jerome) Powell necesita estar convencido de que la Fed puede hacer una pausa pronto."