Investigan traslado ilegal de basura de barcos de Panamá hacia Colón

La Dirección de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) inició una investigación interna tras se informada del traslado de basura internacional de barcos desde el Puerto de Balboa en Panamá al puerto de Manzanillo en Colón, poniendo en riesgo el patrimonio fito-zoosanitario del país, especialmente en este periodo de pandemia por coronavirus.

Versión impresa

Cecilia de Escobar, directora de Cuarentena Agropecuaria, indicó que ella "no ha otorgado ninguna autorización para el transporte de basura internacional del puerto de Balboa hacia Colón", lo de haber visto videos de un camión saliendo del puerto de Balboa supuestamente cargado con basura internacional del barco Sealand Bravo, en la noche del pasado 9 de noviembre.

Panamá América buscó la versión de la empresa Ships Incineration and Plus, S.A. (SHISAPSA) para confirmar si fue la que se encargó de trasladar basura del barco Sealand Bravo en Balboa al puerto de Manzanillo donde tiene su incinerador, pero no hubo respuestas.

"Claro que vamos a investigar mañana mismo", dijo la directora de Cuarentena Agropecuaria de Escobar tras tener reportes del movimiento de basura de barcos del puerto a Balboa al puerto de Manzanillo para su incineración.

Esto, a pesar que los puertos en la Ciudad de Panamá cuentan con incineradores. ¿Porqué correr un riesgo sanitario en tiempo de Pandemia?, se preguntó un ex director de cuarentena que también dice tener información de este tema.

Además de las normas cuarentenarias, el decreto ejecutivo 293 de 23 de Agosto de 2004 del Ministerio de Salud también establece que los incineradores para tratar desechos internacionales deben de estar dentro de un recinto portuario para evitar al máximo los traslados de residuos internacionales.

La investigación interna de la dirección de Cuarentena tendrá que enfocarse en cuántas veces se hicieron estos traslados sin su autorización y la cantidad de basura de barcos que se movió hacia Colón.'

293

establece normas.

Se conoció que todos estos movimientos deben contar con actas oficiales de la oficina de cuarentena que queda adentro del Puerto de Balboa, lo que también serían parte de la investigación que anunció la directora nacional de Cuarentena.