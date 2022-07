Justificación de gastos en pandemia continúan siendo una incógnita

Aunque el Gobierno dio por concluido el procedimiento especial para la adquisición de bienes durante la pandemia, mediante la resolución de Gabinete No.129 de 29 de diciembre de 2021, todavía existe confusión sobre el levantamiento formal del Estado de Emergencia.

Este es un problema de interpretación legal que aún es sujeto de polémica por parte de estudiosos del derecho.

En este sentido, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en una declaración anterior, planteó que más que hablar de un Estado de Emergencia lo que se vive en la actualidad es un Estado de Pandemia.

Según el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, desde un inicio hubo confusión, pues se pensó que la emergencia guardaba relación con temas adicionales a la excepción concedida para realizar contrataciones públicas sin trámites burocráticos, cuando no era así.

"Ahora, que ya hemos transitado todo este tiempo de la pandemia, encontramos que el Estado de Emergencia no es otra cosa que un mecanismo para saltarse procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas y no tiene nada que ver con la situación de salud que hay", explicó.

Sin embargo, a pesar de esta posición, para el abogado Ernesto Cedeño, el Gobierno debe tener la formalidad de divulgar, mediante un documento legal, que se levantó dicho estado.

Y es que, a pesar de que este sea un tema administrativo, es necesario conocer, para garantizar transparencia, en que se utilizaron los más de $3 mil millones utilizados para enfrentar la pandemia.'

En el portal de Panamá Compra aparece la rendición de cuentas de 20 instituciones y empresas públicas.



En el caso del Ministerio de la Presidencia fueron 255 contrataciones las que realizó entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.



Aunque cada gasto tiene su plataforma en el portal web, se observa algunos que no aparecen, bajo el argumento de que todavía no concluyen los trámites administrativos.



Dos decretos dispusieron el final del Estado de Emergencia "Administrativo", cuyo levantamiento no ha sido anunciado de manera formal.