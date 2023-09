Martinelli: Medidas migratorias le dan un golpe al turismo

El candidato presidencial de Realizando Metas, Ricardo Martinelli, cuestionó las medidas impuestas esta semana por el gobierno panameño, las cuales buscan ayudar a enfrentar la crisis migratoria que vive el país.

A criterio de Martinelli estas acciones le dan un golpe de gracia a la ya casi extinta industria turística.

El expresidente advierte que bajar de 90 a 15 días y subir de $500 a $1,000 el requisito de entrada al turista en Panamá no es la solución ni la forma de combatir el tráfico ilegal de migrantes, pero sí ayudará a destruir la industria turística.

"Creo que hay otras formas más efectivas para parar el tráfico ilegal de migrantes sin acabar con el turismo", comentó.

Con respecto a la postura migratoria del presidente colombiano Gustavo Petro, Martinelli instó a Laurentino Cortizo a ponerle el bozal a su homólogo porque está hablando muchas cosas que no debe sobre Panamá.

"Él cree que pertenecemos a Colombia, somos una República independiente. Le tenemos mucho aprecio a la hermana República de Colombia, pero no podemos dejar que insulte al presidente y a Panamá", comentó.

Por otra parte, empresarios del sector turismo coinciden con Martinelli y han admitido su preocupación por estas medidas.

"Estamos preocupados y cabrea... Nos han castigado sin fin. Los negocios colgando por un hilo. No hacen promoción, no tenemos vuelos económicos. Quieren que quebremos. ¿Ustedes creen que migracion consultó con la Autoridad de Turismo o con los gremios del sector privado antes de sacar ese comunicado? Obvio que no", manifestó la empresaria Úrsula Kiener.

El viernes, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, dijo que han detectado personas que usan los puestos formales para entrar a Panamá, entre ellos migrantes extracontinentales movilizados por el crimen organizado.

También expuso que en los últimos días han detectado mayor uso de documentación falsa. Aclaró, en tanto, que las medidas no aplicarán para todos los turistas.

Por su parte el ministro Juan Manuel Pino puntualizó que esta inmigración “ya no es humana”, sino un problema de seguridad nacional para Panamá.

Más de 350,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, han cruzado el Tapón del Darién este año. Durante septiembre, la cifra ya supera los 17,000.

