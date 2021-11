Más del 90% de las Mipymes no podrán reabrir sus puertas

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) es uno de los sectores de la economía panameña más golpeado durante la pandemia, lo que ha generado que el 91% no puedan reintegrarse al aparato productivo.

Así lo dio a conocer Alicia Jiménez, economista de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecámaras), quien señaló que una encuesta arrojó que las pymes iban a tener un revés este año.

Indicó que todo el tejido empresarial debe recuperarse en la misma dirección y al mismo tiempo. No puede ser que todas las políticas vayan diseñadas para las grandes inversiones y que eso no perme hacia abajo.

Señaló que quienes absorben el empleo son las micro y pequeña empresa, quienes se están declarando en quiebra por falta de liquidez.

"Al no abrir no puede reintegrar a los trabajadores con contrato suspendido. El panameño de a pie no le interesa los indicadores, a quienes les interesa son a los que toman decisiones y colaboran con el rumbo del país", agregó.

Jiménez expresó que todo se hace entorno a las medianas y grandes empresas, pero las pymes están en el olvido y eso se está lacerando en el reintegro de los trabajadores al sector productivo.

"Tiene que existir soluciones de programas no tradicionales de liquidez para las micro empresas, porque la no aportación de los trabajadores a la Caja de Seguro Social afecta la sostenibilidad de la entidad a largo plazo", añadió.'

86%

de las empresas encuestadas estimaron que sus ventas cayeron en el 2020. $300

millones desembolso el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Panamá.

El país está creciendo pero en sectores como la logística y la minería, lo cual no es suficiente para reintegrar a toda la mano de obra que está en la informalidad.

La crisis originada por la covid-19 también ha provocado la caída de los ingresos en muchas de las empresas en Panamá. El 86% de las empresas encuestadas estimaron que sus ventas cayeron en el 2020 con relación al 2019 , mientras que el 8.1% consiguió mantenerlas y un 5.9% las aumentó.

A lo largo de la pandemia, Panamá ha gestionado préstamos millonarios con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para enfrentar las consecuencias de la covid-19.El Gobierno de Panamá suscribió con el BID un préstamo por la suma de 300 millones de dólares para apoyar a las Mipymes afectadas por la pandemia, sin embargo, miembros de la industria aseguran que ese apoyo no ha llegado a todos.

El experto en inserción laboral y empresario, René Quevedo, dijo que es momento de hacer la generación de empleo la primera prioridad. En una economía donde el 70% de los empleos es presencial, la narrativa del "terror", así como las restricciones de movilidad y acceso, destruyen puestos de trabajo.

Las decisiones en materia económica por parte del Gobierno han estado supeditadas a criterios sanitarios. La prioridad es la vacunación, no la generación de empleo. Pero ya no estamos en un estado de emergencia sanitaria, sino económica.

Antes de la pandemia (2009-2019), el 52% de todos los empleos generados en el país fue informal. La COVID-19 agravó la tendencia. Entre el 2010 y 2020, el 92% de los nuevos empleos fue informal y el 8% restante fue producto de aumentos en la planilla estatal. En el 2020 había más de 777 mil trabajadores informales, cifra que aumentará para el 2021. El 70% de la fuerza laboral del país es de informales y funcionarios.

"La incertidumbre laboral es señal de cautela por parte de los consumidores a la hora de gastar y asumir nuevos compromisos, resultando en inhibición de un consumo, que cayó en $600 millones mensuales. Si no hay consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no habrá empleo", resaltó.

