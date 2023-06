Mayores de 55 años enfrentan más rechazo al buscar trabajo

La edad parece ser un factor determinante al momento de encontrar trabajo en Panamá de acuerdo con los resultados del último informe de Konzerta "¿Cómo funciona la selección del talento hoy?".

Este informe indica que el 53 % de los especialistas en recursos humanos de Panamá no tomó en cuenta a ninguna persona de más de 55 años en el último año, el 33 % solo consideró a menos de 5 y un 3 % a menos de 20.

El escenario se repite en la región. La mayoría de los reclutadores tampoco tomó a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. En Ecuador, el porcentaje fue del 74 %, en Argentina del 68 %, en Perú del 53 %, y en Chile del 52 %.

Frente a esta situación, el 70 % de los encuestados panameños afirmó que tiene en cuenta la edad a la hora de seleccionar a un nuevo talento, frente a un 30 % que no lo contempla.

El panorama no es más favorable para las personas mayores de 45 años, quienes también enfrentarían cierto rechazo.

La encuesta señala que el 20 % de los especialistas panameños no consideró a personas de más de 45 años en el último año, el 47 % solo a menos de 5 talentos, el 3 % a más de 5 personas, el 13 % a menos de 10, el 7 % a más de 10, un 3 % a más de 20, 7 % a más de 30 y ninguno de los encuestados panameños respondió que tomó a menos de 20 y menos de 30 personas mayores de 45 años en el último año.

Mientras que si se trata de talentos más jóvenes, la tendencia en Panamá que el 10 % de los encuestados no tomó a ninguna persona menor a 30 años en el último año, mientras que el 20 % consideró a menos de 5, el 13 % a más de 5, el 17 % a más de 10, el 3 % a menos de 10, el 13 % a más de 20, otro 13 % a más de 30, un 7 % a menos de 20 y un 3 % a menos de 30 personas.

"Los equipos diversos y plurigeneracionales aportan miradas diferentes sobre la realidad y las tareas que hay que resolver a diario. Y eso no solo genera un ambiente laboral más inclusivo sino que también aporta directamente a la productividad de las organizaciones", explicó María Alejandra Cruz, Gerente país de Konzerta.

¿Cómo son las edades de las personas trabajadoras en las empresas de Panamá?

El 57 % de los profesionales en recursos humanos panameños asegura que la mayoría de los talentos de su empresa tienen entre 30 y 40 años, el 20 % dice que la mayoría son personas de entre 20 y 30 años, el 13 % tiene mayoría de personas en su empresa de entre 40 y 50 años y solo un 10 % respondió tiene talentos en la franja etaria entre 50 y 65 años.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

La tendencia indica que cuanto más edad tienen los talentos hay menos presencia de ellos en las empresas y menos ingresos, así lo afirman los resultados.

Por otra parte, el 28 % de los especialistas en Panamá sostiene que la edad puede ser determinante cuando por ser joven la persona no tiene la experiencia suficiente para el puesto, un 17 % cuando la persona debido a la edad no tiene el manejo necesario de herramientas digitales, otro 17 % cuando al ser mayor no puede cumplir con ciertos requisitos de exigencia física del puesto.

Además, un 6 % dijo que este factor influye cuando la edad del talento puede hacer que no se integre a la empresa o al equipo, otro 6 % cuando el talento tiene demasiada experiencia para el puesto por su edad, un 11 % cuando la persona debido a su gran experiencia laboral por su edad es un talento muy costoso para la empresa y un 17 % cuando la persona debido a su edad no tiene la flexibilidad y energía necesarias para el puesto.

Los escenarios cambian según la vacante. Por ejemplo, si los especialistas en HR de Panamá estuvieran buscando obreros/as para trabajar en la construcción de un edificio, el 47 % contrataría a una persona de 35 años con 10 años de experiencia, el 43 % a una persona de 25 años sin experiencia y el 10 % a una persona de 50 años con 20 años de experiencia.

Pero si estuvieran buscando a un/a contador/a para un puesto junior, el 17 % contrataría a una persona de 20 años, cursando la carrera de contabilidad, sin experiencia en puestos similares; el 80 % a una persona contadora de 30 años con 2 años de experiencia en puestos similares y el 3 % a una persona contadora de 50 años, que recién finalizó la carrera, con 3 años de experiencia en puestos similares.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!