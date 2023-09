Medidas migratorias ocasionan cancelación de reservas

El presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ovidio Díaz, dijo este lunes que las medidas migratorias anunciadas por el Gobierno la semana pasada tienen un impacto negativo en el sector.

En este sentido, el directivo confirmó que producto de la información hubo cancelaciones en algunas reservaciones.

"Esta es una noticia negativa. De inmediato se empezaron a recibir cancelaciones de mayoristas o de agencias que ya tenían reservas para Panamá", dijo Díaz a Nex Noticias.

Díaz recalcó que este tipo de medidas no ayudan en nada a la reactivación de la industria del turismo, una de las más golpeadas durante la pandemia.

Para el presidente de la Cámara de Turismo es fundamental que haya una comunicación fluida de parte del gobierno, porque si bien no tienen injerencia en las decisiones, pueden buscar la manera de alinearse con las autoridades y enfrentar mejor la situación.

Díaz puntualizó que aunque la norma no aplica para todos los turistas, cuando la noticia trasciende, las personas no profundizan en la información porque solo la ven de forma superficial.



"Se afectó la imagen del país. Cuando esa noticia sale genera una acción negativa. El turista que está en un momento de decisión pensando venir al país al ver esa noticia toma una decisión que de repente no es la que queremos", agregó.

La semana pasada, el Servicio Nacional de Migración anunció que para enfrentar la crisis actual se reduciría de 90 a 15 días la estancia por turismo y se aumentaría la exigencia de solvencia económica de entrada al país de 500 a 1,000 dólares.

Las autoridades aclararon que esta medida no es para todos los viajeros. Solo se aplicará a aquellas personas, que luego del perfilamiento por parte de los inspectores migratorios, se determine que son migrantes irregulares.

"Estas medidas operativas no afectarán a los turistas ni a los inversionistas. Son para las personas que según su perfilamiento son migrantes irregulares. Los turistas con paquetes y agencias no se verán afectados", detalló Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración.

Gozaine resaltó que se adoptaron medidas en el aeropuerto porque una vez los estamentos de seguridad bloqueen pasos marítimos y otras posibles rutas en la frontera, los traficantes pueden tratar de usar vías formales.

