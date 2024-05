Ministro del MEF pide suspender licitaciones y nombramientos

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, pide suspender los actos de licitación, adquisiciones, contrataciones públicas y cualquier iniciativa de gasto nuevo.



Mediante una circular enviada a los ministros de estados y a otras autoridades del gobierno, Alexander indicó que se abstendrá de emitir certificaciones de partidas solicitadas por las entidades para las actividades antes mencionadas.

Además, solicitó la suspensión de todas las acciones de personal que conlleven nombramientos y ajuste salarial. Se exceptúan los cargos amparados por leyes especiales.

Alexander recordó a los titulares de las entidades públicas cumplir con lo dispuesto en el artículo No. 15 de la Ley No. 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal.

Dicha norma prohíbe a las entidades públicas en los últimos seis meses de Gobierno contraer obligaciones nuevas que no cuenten con suficiente asignación presupuestaria y que no puedan ser pagadas durante el mismo periodo fiscal.

Cabe mencionar que, en días pasados, el presidente electo, José Raúl Mulino, solicitó al gobierno saliente que no se concreticen licitaciones a menos de dos meses de terminar el gobierno, ya que se iba a ver en la obligación de pararlas.

"No por ganas de pararlas, pero no puede ser que a la carrera nos vayan a dejar, a lo menor un camino minados de cosas que no son prioritarias o de gastos que no están contabilizados", dijo Mulino en su momento.

Según el mandatario electo, lo más fácil del mundo es hacer una licitación y habilitar una partida en el presupuesto y después hay que corretear para que haya plata para cumplir con ese compromiso. "Es una práctica presupuestaria nefasta", aseguró.



