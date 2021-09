Panamá cae 10 puestos en Índice Global de Innovación

Panamá en el 2021 perdió 10 posiciones en el Índice Global de Innovación con relación al año anterior, cuando ocupó el escaño No.73.

El informe detalló que Panamá presentó desmejoras en pilares como desarrollo de mercado, producción de conocimientos y tecnología y productos creativos, aunque algunos pilares obtuvieron más puntajes, esto no se reflejó en las posiciones ya que otros países avanzaron con mayor rapidez.

El Centro Nacional de Competitividad dijo que los resultados para Panamá reflejan no solo que otros países avanzan a ritmo más rápido, sino que existen aún tareas pendientes por atender las cuales requieren de la intervención y participación de todos los sectores: academia, empresa y gobierno.

"Donde el gobierno fortalezca las instituciones, capacite al recurso humano, adopte políticas que favorezca el desarrollo de los mercados y la absorción tecnológica; y por su lado las empresas ejecuten proyectos de I+D, pongan a disposición capitales de riesgo, realicen inversiones y refuercen sus vínculos con la academia para potenciar la innovación, estará el país en mejor posición para enfrentar los desafíos y mejorar su competitividad", expresó el gremio.

En cuanto a los países más innovadores, los que lideran la clasificación mundial son: Suiza, Suecia, Estados Unidos, el Reino Unido y la República de Corea. Le siguen Países Bajos, Finlandia, Singapur, Dinamarca y Alemania para completar el "Top Ten" de los países más innovadores. En la región de Latinoamérica y el Caribe están entre los 5 primeros: Chile, México, Costa Rica, Brasil y Uruguay con la posición mundial de #53, #55, #56, #57 y #65 respectivamente.

Ampliando la clasificación a los primeros 10 países de la región ALC se encuentran: Colombia (#67), Perú (#70), Argentina (#73), Jamaica (#74) y Panamá (#83).

El empresario René Quevedo señaló que el Informe reitera la urgencia de mejorar el clima para las inversiones privadas en Panamá, así como encarar la acelerada transformación digital de su economía y la adecuación de su fuerza laboral a través de la educación y formación técnica.'

De igual manera, el documento plantea el desafío que nuestro país tiene para enfrentar un futuro basado en conocimiento y tecnología, no en actividades manuales de baja escolaridad, que hoy representan 70% de los empleos del país, resaltó Quevedo.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, dijo que este indicador mide que tan innovador es un país en la relación de su producción.

"Un país que no innova significa que los procesos productivos son rudimentarios, no aplica tecnología, no hace cambios en los sistemas de producción y por ende los servicios son de menor calidad", manifestó.

Agregó que esto manda un mensaje negativo al mundo porque muchas empresas se fijan en el nivel tecnología, innovación, y avance que tienen los países en la producción de bienes y servicios para poder invertir.

Pese a las repercusiones de la pandemia del COVID-19 en la vida y en las economías, muchos países han mostrado una resiliencia admirable, especialmente los que se han apoyado en la digitalización, la tecnología y la innovación.

En un momento en el que se busca la recuperación de los impactos de este evento, la innovación es fundamental para superar los desafíos comunes y construir un futuro mejor, destacó el Centro de Competitividad.

