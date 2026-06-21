Panamá no puede seguir aplazando las conversaciones difíciles, dice Apede tras informe final de la auditoría a la mina

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió este domingo que Panamá no puede seguir aplazando las conversaciones difíciles, luego de que esta semana se entregara el informe final de la auditoría a la mina.



De acuerdo con un mensaje de su presidenta, Giulia De Sanctis, se debe definir con seriedad y visión de futuro, cómo se aprovechan los recursos naturales de manera responsable, fortaleciendo la supervisión ambiental y exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos, lo que permitirá generar empleos de calidad, especialmente en el interior del país.



"Lo que está en juego trasciende una mina: se trata de la confianza en nuestras instituciones, la credibilidad de Panamá, la protección de nuestros ecosistemas y la capacidad de crear oportunidades para las futuras generaciones", destacó.



También subraya que la auditoría no cierra el debate; ofrece una base más sólida para abordarlo por lo que ahora corresponde al país aprovechar esta oportunidad y tomar decisiones responsables, pensando no solo en el corto plazo, sino en el Panamá que se quiere dejar a las próximas generaciones.



Para la Apede, la legitimidad del informe se ve fortalecida por la trayectoria y capacidad técnica de la entidad responsable de su elaboración.



Hay que recordar que la auditoría fue realizada por SGS, firma multinacional suiza reconocida como uno de los principales referentes mundiales en inspección, certificación y verificación técnica. Con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 100 países, la empresa evaluó los aspectos legales, ambientales y operacionales del proyecto, incluido el cumplimiento de los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental.



En este sentido Apede resalta que las conclusiones reflejan un cumplimiento global del 87.73%, con niveles muy favorables en la mayoría de los aspectos evaluados. No obstante también destaca que se deben atender los hallazgos ambientales con responsabilidad.



"Apede continuará analizando los resultados de la auditoría y promoviendo espacios de diálogo técnico, económico, ambiental y social. Como gremio comprometido con el desarrollo sostenible, seguiremos contribuyendo constructivamente para que las decisiones respondan al interés nacional, fortalezcan la institucionalidad y generen bienestar para todos los panameños", comentan.