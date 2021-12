Panamá podría recuperar su nivel económico en el 2024

Después de un año de la pandemia, Panamá y el resto de los países de Centroamérica intentan recuperarse social y económicamente con la implementación del plan de vacunación.

Un estudio de la firma Frontierview para Centroamérica señaló que Panamá llegará casi a doble dígito en la recuperación económica en términos de Producto Interno Bruto (PIB) este año, pero los niveles económicos que tenía antes de la pandemia, los recuperará en el 2024, tomando en cuenta la caída histórica de su PIB en 2020 de 17.9%, concluye el estudio.

"Todo esto dependerá de cómo logren frenar los contagios, la cantidad de población vacunada y la posibilidad del país de abrir puertas al turismo, rubro del cual dependen los 3 países" concluyó Alejandro Valerio, Practice Leader encargado de la investigación sobre México y Centroamérica en el departamento de América Latina en FrontierView.

La firma dedicada a la inteligencia de mercados emergentes, señaló que Panamá y Costa Rica parecen estar haciendo un buen trabajo en las últimas semanas en reducir el número de muertes por la Covid-19, al igual que en el porcentaje de población vacunada, en comparación con el resto de países de la región centroamericana.

Sin embargo, se espera que la misma región llegue a tener vacunada al 80% de su población entre el tercer trimestre del 2021 y el segundo trimestre de 2022. Para ser exactos si se mantiene el curso actual de vacunación Panamá estaría en el 80% el 10 de noviembre de 2021, Costa Rica el 30 de enero de 2022 y Guatemala el 17 de mayo de 2022.

Para el expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, dijo que se requiere de mucha inversión nacional e internacional para crecer, algo que no está sucediendo.

"Ante una pérdida evidente como la que sufrimos con la pandemia se requiere de mucha inversión tanto nacional como internacional. Es muy poca la inversión la que está llegando y el crecimiento que se está viendo es muy lento", señaló.'

18.5%

de la población está desempleada en la actualidad, según cifras de la Contraloría. 57.8%

disminuyó la inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2021.

Agregó que Panamá está creciendo con los pocos recursos que tiene y por ende ese crecimiento no significa que estamos regresando a los niveles antes de la pandemia.

"No se puede crecer en base a deuda. Si Panamá no consigue para este año inversiones vamos tener un crecimiento de doble dígito, pero de rebote, el cual pareciera ser una recuperación, porque no es real", manifestó Estrada.

Antes de la pandemia Panamá un PIB arriba de $65 mil millones y en el 2020 disminuyó 17.9%, es decir $50 mil millones.

Recuperación con resiliencia

Uno de los principales retos para la mayoría de las empresas de la región ha sido el de acelerar su camino de transformación digital para hacer frente a todos los retos que hemos tenido en los últimos meses.

La clave para mantenerse a flote para muchas empresas en la región ha sido la resiliencia y la agilidad, indicó Marcela Perilla, Presidente del Norte de LAC de SAP.

Agregó que muchas organizaciones han tenido complicaciones para adaptarse al nuevo entorno. Sin embargo, existen estrategias y herramientas que pueden ayudarlas a transitar hacia la nueva realidad laboral de forma eficaz.

Organismos internacional estiman que el PIB panameño crecerá por encima del 9%, sin embargo no será suficiente para recuperarnos de la caída en el 2020.