Pérdida de grado de inversión tomó por sorpresa al gobierno

El viceministro de Economía y Finanzas, Carlos González, admitió este lunes que no esperaba que Fitch Ratings rebajara la calificación de BBB- a BB+ antes de las elecciones.

La sorpresa fue mayor porque se les había conversado con la finalidad de que se pronunciaran después de los comicios.

"No esperábamos un pronunciamiento en este momento, no es la práctica que antes de las elecciones las calificadoras emitan una opinión. No se hace antes para evitar interferir en los resultados", dijo González a medios televisivos.

El viceministro recalcó que luego de que Fitch Rating degradará la deuda de Panamá a BB+, el país entra en una zona no confortable, no obstante, técnicamente el grado de inversión no se ha perdido todavía.

"Hay dos calificadoras (Moody's y Standard & Poor's) que técnicamente nos mantienen el grado de inversión, técnicamente no los hemos perdido. Su acción prudente de aguardar las elecciones es lo que se espera", agregó.

González, además, subrayó que Fitch califica al país y no solo al gobierno.

Reiteró, asimismo, que el gobierno no comparte el pronunciamiento de Fitch, pero respeta su decisión y es un llamado de atención para los que aspiran a gobernar el país.

¿Cómo afectará?

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, advirtió que la pérdida del grado de inversión impactará en el bolsillo de los panameños.

En este sentido adelantó que el panameño común percibirá un incremento en la tasa de interés de los productos bancarios que pida porque los bancos tendrán que solicitar créditos a mucho mayor costo.

"Hay un efecto directo al hogar de pagar más por las tarjetas de crédito, préstamos de carro, personales o hipotecarios, pero también tenemos que darnos cuenta que cuando un país no tiene grado de inversión, la inversión privada y extranjera se reduce", precisó.

