Ponen en duda autoridad del director de Tránsito encargado

La legalidad de las decisiones que está tomando el director encargado de la Autoridad Tránsito Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordoñez, está en tela de dudas.

La abogada Jessica Canto interpuso un hábeas data contra Ordoñez luego que este se negara a contestar, dentro del término de los 30 días, una carta basada en la ley de acceso a la información N6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública.

Canto pidió a Ordoñez copia de su nombramiento, en virtud de que no se han encontrado registro en Gaceta Oficial del nombramiento. Ordoñez no respondió a la solicitud de Canto en los 30 días que establece la ley, por lo que se procedió a interponer el recurso de habeas data.

En su carta a Ordoñez, Canto indicó que "conforme a lo establecido en el artículo 184 de la Constitución Nacional, es atribución del Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo nombrar al Director de la entidad, nombramiento que según lo contemplado en el artículo 161, numeral 4 igualmente de la Constitución Nacional, aprobar o improbar los nombramientos que requieran ratificación".

Ordoñez recibió la solicitud de acceso a la información el pasado 3 de diciembre de 2021y a la fecha no ha contestado, excediéndose con creces en el término que le confiere la ley.

Esto pone en dudas si las actuaciones de Ordoñez dentro de su designación como director encargado de la ATTT y sin ratificación en la Asamblea, son legales. Entre ellas, las actuaciones denunciadas por arbitrarias por los transportistas de Aguadulce que señalan a Ordoñez de favorecer la terminal del ex pelotero Carlos Lee, en detrimento de la que ellos poseen en la plaza On The Go Aguadulce.

El pasado 7 de enero, Ordoñez, en su puesto de encargado, emitió una resolución para tratar de obligar a todos los buses de ruta interna que operan en el distrito a tener como punto de partida la terminal de Central de Transportistas de Aguadulce, vinculada a Lee, denunciaron transportistas afectados.

días pasaron y Carlos Ordoñez no respondió un hábeas data que interpuso la abogada Jessica Canto. 5

propietarios de buses y 5 choferes operan en la terminal de Carlos Lee.

Señalaron que esta resolución nace de una reunión informal que se dio en junio del año pasado en la terminal de Lee con solo 5 propietarios de buses y 5 choferes. Es decir, no había una representación significativa de transportistas para que Ordoñez diligentemente haya sacado esa resolución que afecta principalmente a la población aguadulceña.

Los transportistas del distrito de Aguadulce se mantienen en pie de guerra contra la ATTT desde el año pasado. Afirman que las presiones que favorecen a los intereses de una segunda terminal que pertenece al expelotero Carlos Lee.

La conspiración busca anular la operación On D'Go Aguadulce Gran Terminal S.A. donde operan siete de las ocho prestatarias de transporte público que hay en Aguadulce.

La terminal On D'Go cuenta con todos los permisos de las autoridades desde 2014. Incluso, en el primer año del gobierno de Laurentino Cortizo, la ATTT autorizó de forma definitiva a la empresa On D'Go Aguadulce Gran Terminal S.A. para que opere la terminal de transporte público del distrito de Aguadulce, reafirmando la concesión de 2014.

Esta certificación con fecha del 26 de diciembre de 2019, firmada por el entonces secretario general de la ATTT (hoy administrador encargado), Carlos Ordoñez, confirmó la validez de la resolución DCTTT N. 101, de 19 de mayo de 2014, con la cual se dio pie a la concesión de la terminal de transporte de Aguadulce a la empresa On D' Go.