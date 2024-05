¿Puede la mala relación con un jefe llevar a la renuncia?

¿Puede la mala relación con un jefe llevar a renuncia? A juzgar por los resultados del estudio Líderes o jefes de Konzerta, la respuesta es sí. De acuerdo con este informe, el 65% de los panameños pensó alguna vez renunciar a su trabajo por no tener una buena relación con su jefe.

El reporte, además, indica que hay un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a la respuesta a esta pregunta en la edición anterior realizada en 2022, cuando un 54% de los encuestados había experimentado esta situación.

"El estudio explora cómo las personas trabajadoras en Panamá perciben el vínculo con sus líderes, y de qué forma este podría influir en el ambiente, desempeño y continuidad laboral", advierte Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.

Para Morales, el liderazgo es una de las habilidades blandas más demandadas en el mercado laboral, debido a que un líder con visión construye equipos enfocados, motivados y comprometidos con la organización.

El informe, además, expone que el 54 % de los talentos describe la relación con sus superiores como buena o muy buena; mientras que para el 46 % es regular o mala. Si bien la percepción positiva continúa siendo la mayoritaria, tuvo una disminución respecto al 2022, cuando era del 68 %.

¿Qué sucede? Entre quienes tienen una percepción negativa, el 48 % menciona que su jefe o jefa no estaba dispuesto a enseñar al equipo; el 41 % indica que no brindaba el apoyo que esperaba; y un 35 % señala que no escuchaba sus necesidades y no tenía confianza en el equipo.

Con respecto a lo que más se aprecia de un jefe, el 60 % destaca el contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo; el 53 % resalta la importancia de escuchar las necesidades; y el 49 % valora la comunicación efectiva.

Por otro lado, el 92 % de las personas trabajadoras en Panamá considera tener las cualidades necesarias para convertirse en líder y a un 98 % les gustaría tener la oportunidad de desempeñarse como líder.

Entre aquellos que desean tener la posibilidad de liderar, el 66 % desea hacerlo para contribuir al crecimiento y éxito de la empresa; el 62 % para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional; y el 61 % para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos.

El 78 % de los profesionales en Recursos Humanos considera que la capacidad para inspirar y motivar a su equipo es una característica fundamental que debe poseer un buen líder; mientras que el 66 % opina que es la capacidad para construir relaciones sólidas y de confianza con su equipo; y para el 65 % es la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva.

Asimismo el 58% de los especialistas en Recursos Humanos considera que el liderazgo en su organización es regular o deficiente; mientras que para el 42% es excelente o bueno.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Líderes o jefes es un estudio de Konzerta en el que participaron 5026 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!