Pymes desconocen los requisitos para poder acceder a los préstamos

Han pasado 5 meses desde que las puertas de muchos comercios se cerraron para mitigar la propagación de la pandemia y a la fecha no conocemos concerteza los requisitos para poder acceder a la ayuda económica el Gobierno Nacional por el orden de 150 millones de dólares que otorgó el Banco de Desarrollo Interamericano, así lo manifestó Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional De Pequeñas y Medianas Empresas.

Versión impresa

"Lo que el presidente Laurentino Cortizo prometió el 1 de julio aún no se está implementando, por lo que estamos promoviendo una apertura gradual de las actividades económicas y de manera organizada llevar este país a su estado de normalidad", manifestó.

Indicó que la nueva normalidad tiene que estar acompañada de una cultura que nos permita tener a las personas a que cumplan con los protocolos para evitar el rebrote.

Las Pymes representan el 90% del parque comercial en Panamá y emplean a más de 200 mil personas.

El 1 de julio el presidente Cortizo anunció que las Pymes afectadas por la pandemia se le iba a dar acceso a préstamos por un total de 75 millones de dólares este año y $75 millones más en el 2021. El Banco Nacional será el administrador del fondo y como banco de segundo piso, va a distribuir los recursos a través de Caja de Ahorros, bancos privados, cooperativas y otras entidades crediticias interesadas en apoyar este plan con préstamos con tasas blandas y un plazo de 84 meses.

Este fondo estará dirigido a los micro empresarios dedicados al comercio, artesanía, agroindustrias rurales, abarroterías o tiendas entre otros negocios, para que tengan préstamos entre $5 mil y $25 mil.

También precisó que el plan incluye préstamos desde 25 mil dólares hasta 100 mil dólares para las pequeñas empresas que se dedican al comercio, comercio en línea, turismo interno, restaurantes, empresas de servicios profesionales e innovación. Además para las medianas empresas dedicadas al turismo, industrias y otras actividades económicas se les facilitará préstamos de $100 mil hasta $250 mil.

El plan incluye principalmente apoyos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores, que constituyen alrededor del 90% de las empresas del país y generan más del 70% de los empleos a nivel nacional.

En las entidades bancarias que confirmaron su participación en el plan están: Banco Aliado, S.A., Banco Delta, S.A., Caja de Ahorros, Canal Bank, S.A., Capital Bank, Inc., Credicorp Bank, S.A., Metrobank, S.A., MMG Bank Corporation, Towerbank International Inc., Unibank, S.A. y Multibank, Inc.

VEA TAMBIÉN: Consumo de energía en los hogares se dispara por el confinamiento

Otras entidades crediticias interesadas son la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano (Cacechi), Cooperativa Nueva Unión, R.L., Cooperativa Gladys B. Ducasa, Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí (ECASESO) y la Corporación Bella Vista de Finanzas (Mi Éxito).

Las financieras que también particparán del programa son: Centro Financiero Empresarial, Corporación de Finanzas del País (Panacredit), FEDPA, FinanciaCredit, Financiera Familiar, Hipotecaria Metrocredit, Microserfin, MiFinanciera, S.A., Procaja y Suma Financiera.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!