Recuperación de las Pymes dependerá de la reactivación en el consumo

Ante las medidas presentadas por el Consejo de Gabinete esta semana para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que generan el 70% de los empleos en el país, el experto en tema laborales, René Quevedo, indicó que el plan ha sido muy bien articulado y definitivamente es un paso en la dirección correcta.

Versión impresa

Sin embargo, destaca que este plan "por sí solo no reactivará la economía". "De nada me va a servir inyectar fondos a la economía, si mantengo los bloques económicos cerrados", dijo.

Explicó que actualmente existe un debate entre el colapso sanitario y el colapso económico. "El peor enemigo de la reactivación es la incertidumbre".

El Consejo de Gabinete autorizó la suscripción de un contrato de fideicomiso para el Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo, entre el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El programa, respaldado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones, forma parte de las gestiones del Gobierno Nacional para brindar alivio financiero a las personas y empresas impactadas por los efectos económicos de la crisis por la covid-19.

Para el financiamiento a las MIPYMES, el programa consta de dos subcomponentes: el 60% para atender problemas temporales de liquidez, para que puedan continuar su operación, y el 40% para apoyar la recuperación económica a través del financiamiento productivo.

Quevedo indicó que la reactivación económica, la sostenibilidad financiera de estas MIPYMES y su capacidad para preservar empleos dependerán de la generación de consumo.

"Sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no hay empleo. Esto a su vez depende del levantamiento de las restricciones de movilidad, la reapertura de las actividades económicas y la confianza por parte de los consumidores con respecto a sus propios ingresos", destacó.

VEA TAMBIÉN:Puertos reportan aumento en la carga de trasbordo; la local cae 40 por ciento

Como punto de referencia, indicó que al día de hoy hay unos 270 mil contratos suspendidos y registrados en MITRADEL, lo que representa un 31% de los empleos formales del sector privado (873,750) . "Si a esa cifra se le agregan los contratos suspendidos y no registrados en MITRADEL, particularmente en MIPYMES, muchos de los cuales no serán reactivados y que probablemente representen una cifra del mismo orden de magnitud, se puede afirmar que actualmente por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen. Este panorama no termina en diciembre 2020".

"Con respecto al Plan de ayuda, me preocupan tres cosas. Primero, los tiempos, es decir la rapidez en que puede llegar la ayuda?; segundo, luego de 5 meses sin generar ingreso, me preocupa la situación de las MIPYMES y el riesgo crediticio. Tercero, la capacidad de muchas MIPYMES para hacer frente a estos compromisos, en un entorno de alta incertidumbre y sin un calendario claro de reapertura económica", dijo.

Quevedo considera que las tasas de interés establecidas por entidades bancarias son adecuadas.

"No olvidemos que, a pesar de que se está viviendo una crisis, estos son fondos provenientes tanto de préstamos internacionales como de ahorristas nacionales, obtenidos a unas tasas de interés determinadas y son canalizados a través del Banco Nacional a un ecosistema de apoyo financiero a las MIPYMES, a bancos y entidades de financiamiento, en cada paso agregando un valor específico que es reflejado en la estructura de las tasas de interés".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!