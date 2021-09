Servicio de energía panameño: entre los peores

El Centro Nacional de Competitividad calificó de pésimo el servicio de energía eléctrica en el país. La entidad rescató que Panamá está avanzando hacia una matriz energética más renovable, pero afirmó que las pérdidas del sistema, la calidad del servicio, la infraestructura y las malas prácticas en el consumo afectan la competitividad del país frente a otros países de la región.

Versión impresa

En los últimos años uno de los temas más cuestionados por parte de los consumidores es la calidad del servicio de energía. Los principales indicadores de referencia (SAIFI y SAIDI) indican que se dan interrupciones del servicio unas 14 veces al año, con un promedio anual de 29 horas.

Estas interrupciones del servicio están entre las peores en los indicadores internacionales y más si se comparan con el país vecino de Costa Rica.

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los países de América Latina, Costa Rica es el país centroamericano con resultados sobresalientes, ya que registra interrupciones de 8 veces al año y 6 horas promedio.

Según el citado informe, las acciones para la mejora de estos tienen que ver con la aplicación de nuevas técnicas de mantenimiento e inversión, en nuevas tecnologías, ya sea en los sistemas de potencia, como en los referidos a la automatización y control, así como en inversiones en equipos de despliegue rápido, universalización de trabajos con tensión, entre otros.

Por su parte, el Índice de Competitividad Global 2019 -última medición disponible- del Foro Económico Mundial, indica que Panamá ocupa la posición #97 en el acceso a electricidad y #97 en el servicio (medición entre 141 países), posiciones bastantes rezagadas. Resultados que desmejoraron en comparación con el 2018, cuando eran de #90 y #93 respectivamente.

En cambio, Costa Rica, aunque con posiciones por encima de los 50 primeros lugares, se encuentra en mejor situación que Panamá, así como Chile que tiene las mejores posiciones en este tema de la región América Latina.'

2028

será un año clave en el sector, ya que deben renovarse los contratos a las distribuidoras. 41

mil kilómetros lineales de red eléctrica con problemas de falta de poda.

Para el experto en tema energéticos, Gustavo Bernal las cifras dadas a conocer es lo que en realidad sucede todos los días.

VEA TAMBIÉN: Los ingresos suben unos $126 millones

"Es importante para Panamá ser competitivo en este sector porque los inversionistas toman en cuenta esto para poder invertir en los país sobre todo en este momento", añadió.

El Centro Nacional de Competitividad señaló que el sector de energía tiene retos que atender como garantizar un suministro de energía, suficiente y oportuno, al menor costo posible, respetando el medio ambiente y haciendo uso racional de los mismos; promover el ahorro en los consumidores finales; mejorar la calidad del servicio; y seguir ampliando la participación de energía de fuentes renovables.

"Es importante el seguir avanzando en la interconexión Panamá –Colombia, lo cual permitirá a los países aprovechar la complementariedad de los recursos renovables que existen entre estas dos regiones, con el consecuente beneficio en términos de ahorro de combustible, reducción de emisiones y aumento de la confiabilidad y seguridad de los sistemas", expresó.

Además, se debe seguir trabajando en la negociación de contratos justos que le permitan al país mejorar en su competitividad.

VEA TAMBIÉN: Panamá siembra 6,300 hectáreas de Cacao

La última encuesta de Gallup de Panamá reveló que el 66% de los encuestados dijo que se vio afectado por apagones de luz. Mientras que solo el 33% considera que no y 1% respondió que "no sabe" o "no respondió".

Los panameños también sostienen que reciben el servicio a través de ENSA (40%), NATURGY (27%), UNIÓN FENOSA (13%), EDEMET Y EDECHI (6%), ETESA (3%), Ninguno/No tiene (3%) y un 8% NS/NR.

Recientemente, el administrador de la Asep, Armando Fuentes, dijo que en la Asamblea Nacional que el 2028 será un año clave en el sector, ya que deben renovarse los contratos a las distribuidoras.

Explicó que algunas de las causas de los constantes apagones, principalmente para Panamá Oeste y provincias centrales es por la falta de poda en la red eléctrica.

"Tenemos 41 mil kilómetros lineales de red eléctrica y tenemos problemas de falta de poda por la que las empresas han sido sancionadas", sostuvo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!