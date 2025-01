Sueños en pausa, tras el cese de la mina

Al visitar Coclesito, la cabecera del distrito Omar Torrijos Herrera en la provincia de Colón, es fácil encontrarse con algún habitante que cuente su historia de cómo está bregando día a día sin trabajo, con familia y con proyectos en pausa desde el cese de operaciones de la mina de Cobre Panamá en noviembre de 2023.

Recorrer las calles del lugar es notar la disconformidad entre el pueblo, que siente que ahora sí quedó en el olvido, y que no teme mostrar su molestia y compartir sus preocupaciones, que se pueden leer incluso en pancartas instaladas en sus hogares.

En la comunidad de Villa del Carmen, en la casa de la señora Bellameira Mora Hernández (cuya construcción quedó detenida) hay dos: una con el mensaje de "Abran la mina ya" y la otra con "No queremos ambientalistas, nos quitaron el trabajo", las cuales colocó sin miedo, porque precisamente no pudo terminar su casa al quedarse sin empleo.

"Trabajaba en la empresa minera igual que mi familia, dependíamos de esa empresa que era la única que nos daba empleo. Jamás hubiéramos tenido el privilegio de participar en una empresa tan grande como esa. Antes nos dedicábamos a la agricultura, solamente por aquí no existía más nada", cuenta Bella (nombre con el que le conocen en el pueblo), quien además dice que lee en redes sociales las críticas sobre el tema, pero es fiel creyente de que si "no conoces la casa de tu vecino por dentro y su realidad, no sabes cómo vive", por lo que pide que "el país entienda, y más los capitalinos, que no solo se puede opinar y decir cosas sin conocimiento", porque desconocen la realidad de quienes habitan cerca a la mina de cobre.

"Muchos aquí quedaron así, como un ciudadano más, desempleados, sin esperanza de nada...", agrega.

Así se encuentra también Abel Oliveros, nativo de Coclesito, quien era contratista de la empresa minera en el sector de mantenimiento, pero tras el cese, se dedica a la agricultura, una actividad difícil, porque entrar en el mercado cuesta ante tanta competencia.

Oliveros cuenta que las comunidades siempre se habían dedicado a la agricultura, pero de subsistencia, al no existir caminos en la zona que permitieran la actividad de manera comercial; sin embargo, con la llegada de la mina, se formó otra generación interesada en el tema minero.

Otro sueño en pausa

Los que sí llegaron a lograr ese sueño, que se frenó por completo, fueron los integrantes de la Asociación de Productores de Donoso y La Pintada (Donlap), que iniciaron vendiendo sus productos agrícolas a la mina y lograron acceder a otros mercados, alcanzando en su momento los dos millones de dólares en ventas en el 2021, lo que se conoció como desarrollo de proveedores, generado a partir de las operaciones mineras.

De diez colaboradores en Donlap pasaron a ser solo dos, en una empresa con su propia planta que mantiene los mismos gastos, a pesar de producir a menor escala, por lo tanto, lo que se vende no logra cubrir todas las cuotas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Rosina Castillo, productora de Donlap, admite que "están en el aire", porque la empresa iba creciendo y tenía diez años de ser proveedora de la mina, pero han quedado a la espera de ver qué ocurre.

Los aires de incertidumbre también pasan por el Hotel Campestre La Ceiba, donde trabaja el señor Filomeno Montezuma, quien recuerda que cuando llegó en el 2018 "había mucha gente en el hotel", entre turistas nacionales y extranjeros, pero a día de hoy no hay ganancias, por lo que contemplan el cierre del lugar que cuenta con 41 habitaciones.

"Ahora solo vienen dos, tres personas, a veces, no siempre. Aquí empleo de otra clase, no hay nada. Se ha puesto difícil", comparte.

El oro de Panamá…

Cuando Noemí Solís escucha la frase “El oro de Panamá es verde”, tiene sentimientos encontrados, porque a pesar de tener un técnico en turismo y crear un grupo, gracias a la empresa minera, dedicado a promover el turismo en la zona, no resultados no se vieron.

“...Fuimos a casi todas las agencias de turismo y nadie nos vino a visitar. Coclesito es un lugar muy bonito, histórico, pero no ha tenido la relevancia necesaria…tenemos caídas de agua, chorros espectaculares e historia minera, y la gente lo sabe, pero cuando te pones a competir con otros destinos Coclesito queda de última opción”, agrega.

Solís dice que escucha decir “cierren la mina que el turismo es la solución”, pero recuerda que ya ha pasado un año y más desde el cese de operaciones y todo en Coclesito en vez de mejorar, está empeorando.

Datos compartidos en medios de comunicación por el consultor laboral, René Quevedo, detallan de "la grave situación fiscal y precariedad de las finanzas públicas", por lo que la inversión privada es la que mueve la economía, y en el caso de Cobre Panamá, fue y es la mayor inversión privada en la historia del país. Resaltó que el cese de la mina ocasionó la pérdida de más de 31 mil empleos, lo que ocasionó un aumento de 1.5% en la tasa de desempleo en el país.