El cese de operaciones de la mina de Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, llevó a expertos de otros países con industrias mineras a analizar el tema, el cual fue catalogado como inédito.

Recientemente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIYAP) realizó el foro "Desafío minero en la región", lo que motivó a conversar con el exembajador de Chile en Panamá, Germán Becker, porque "era imprescindible que Panamá conociera la experiencia chilena y peruana, cuando se están tomando decisiones tan importantes como el cierre de una mina y que escucharan lo que piensan los países que ya llevamos un camino recorrido".

Durante una entrevista con este medio, Becker dijo que Perú y Chile pueden aportar ideas, pero la definición la tendrá que tomar el pueblo panameño, por lo que se tendrá que "colocar todos los elementos en una balanza, explicar cómo es el tema en realidad y tomar decisiones", aunque dejó claro que tener cobre es una oportunidad para cualquier país y ante la población de cuatro millones en Panamá, se trata de un tema importante para el bienestar de sus ciudadanos, sobre todo, porque recordó que el precio del cobre va a subir entre tres y cuatro veces su valor los próximos diez años.

"En Chile la minería es el 11% del PIB, que es bastante significativo para nosotros, es fundamental; entiendo que el Canal da el siete y ocho, lo que pasa es que los países que tienen problemas de recursos, finalmente necesitan recursos", enfatizó, por lo que, consideró que se tendrá que decidir qué hacer con la mina, pero está seguro de que con los precios del cobre, se podría aplicar una regalía muy alta en el país.

Minería y el ambiente

Al ser consultado sobre la consigna de que el ambiente resulta más relevante que la industria minera, Becker recordó que la minería se debe tomar como un efecto positivo sobre el calentamiento global, pues se conoce que los combustibles fósiles son los causantes de dicho calentamiento, porque hacen efecto invernadero y, si queremos cambiar la matriz energética a una mucho menos contaminante, se va a tener que utilizar el cobre y el litio.

"Un bus eléctrico, por ejemplo, tiene 300 kilos de cobre", recordó Becker, quien mencionó además que Panamá también tiene que potenciar su turismo, pero eso no le resta para desarrollar una minería responsable.

El exembajador, quien estuvo cuatro años viviendo en Panamá, dijo también que, cerrar una mina no es un tema menor; en Chile se tienen expertos que se han dedicado a cerrar minas, cuando las mismas ya no dan más o no se puede extraer más y se debe cerrar, "pero eso es un costo alto: 800 o mil millones de dólares, y además en esta en particular (mina de Cobre Panamá) hay concentrado de cobre y la verdad hay que sacarlo, porque si no, va a contaminar, y eso tiene un valor muy alto en el mercado", acotó.



Durante el foro "Desafío minero en la región", Juan Arias, presidente de la CCIYAP, mencionó que están promoviendo un cierre ordenado de la mina autofinanciado y a trasladar cuanto antes el concentrado de cobre que se encuentra en el sitio, porque presenta riesgos ambientales, de salud y seguridad.

Expertos de Chile y Perú expusieron en el foro el desarrollo de la industria minera en su región.