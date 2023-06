Ábrego: 'Varela me mandó a llevar el mensaje a Martinelli'

La diputada Yanibel Ábrego respondió a cuestionamientos por parte del despacho de la Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez en atención al oficio No. 1346-2023.

"El Presidente Juan Carlos Varela me mandó a llevar el mensaje a Ricardo Martinelli, y para esto él, era quien autorizaba mis permisos para ir a ver al Presidente Martinelli", dijo Ábrego.

¿Diga la declarante si estuvo presente en las sesiones de la Asamblea Nacional de Diputados los días 6 y 7 de febrero de 2017?

Sí, me encontraba presente en la Asamblea Nacional los días 6 y 7 de febrero de 2017.

¿Diga la declarante si estaba presente cuando el diputado Jorge Iván Arrocha realizó las denuncias públicas sobre la compra de la editora Panamá América, supuestamente, con fondos públicos?

Sí me encontraba presente en la Asamblea Nacional los días 6 y 7 de 2017, cuando el diputado Jorge Iván Arrocha realizó las denuncias públicas sobre la compra de la editora Panamá América, supuestamente con fondo público.

¿Diga la declarante si conoce el trámite que se le dio a la denuncia presentada por el diputado Jorge Iván Arrocha?

Desconozco qué trámite que se le dio a la referida denuncia, lo mismo corresponde a la Secretaría de la Asamblea Nacional.

¿Diga la declarante si el Diputado Jorge Iván Arrocha le comunicó a usted los hechos que guardan relación con la denuncia presentada en la Asamblea Nacional de Diputados los días 6 y 7 de febrero de 2017?

No, el señor Jorge Iván Arrocha no me comunicó nada a mi persona.

¿Diga la declarante si alguna persona le informó sobre los hechos denunciados relacionados a las venta de la editora Panamá América y si existían algún interés particular por la misma?

Al momento que el diputado Jorge Iván Arrocha realizó las denuncias públicas, los días 6 y 7 de febrero de 2017, desconocía los hechos manifestados por el mismo.Posteriormente fuimos testigos de ciertos hechos que damos plasmados en la declaración notarial que adjuntamos con el presente documento.

¿Diga la declarante si desea agregar algo más con relación a los hechos señalados en el presente cuestionario?

Sí, Señora Juez, me reuní con el señor Juan Carlos Varela, en ese momento ejercía el cargo de Presidente de la República, no recuerdo la fecha exacta. En dicha reunión me manifestó que si el presidente Martinelli entregaba las acciones de EPASA todo se resolvería y saldría para su casa ya que en ese momento lo mantenían detenido en el centro penal El Renacer.

A cambio de acceder a esa petición se solucionaban sus problemas legales, es decir, se arreglaba todo.

El Presidente Juan Carlos Varela me mandó a llevar el mensaje a Ricardo Martinelli, y para esto él, es decir, el Presidente Varela era quien autorizaba mis permisos para ir a ver al Presidente Martinelli, ya que no había otra forma de verlo ya que me lo tenía restringido.

Le manifiesto, señora juez, que la respuesta del expresidente Martinelli fue que no entregaría el derecho que tenía para las acciones que les correspondían por sus aportes para esa transacción comercial. Que tendría que matarlo, ya que él era inocente y Varela lo sabía.

Esta respuesta se la suministré al presidente Juan Carlos Varela, a quien evidentemente no le gustó ya que esperaba recibir otra respuesta. Por último, me ratifico de lo expresado en la declaración notarial rendida y que debió ser entregada a su despacho.

