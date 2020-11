Actuaciones del exmagistrado Jerónimo Mejía son calificadas como 'antiéticas e inmorales'

Las actuaciones que supuestamente realizó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, al convertirse en juez y parte en algunos procesos penales que conoció siendo funcionario, son calificadas como antiéticas.

Abogados consultados por Panamá América cuestionan el hecho de que Mejía, supuestamente se encuentra litigando ahora en algunos procesos que lleva su firma de abogados, cuando él intervino en ellos como era magistrado de la Corte Suprema.

La acusación contra Mejía fue hecha por Mirta Arrocha De La Guardia quien señaló al exmagistrado de beneficiar, desde la magistratura que ocupaba, a la firma de abogados que maneja su familia, en casos en los que ahora él actúa directamente como jurista.

El abogado Ángel Calderón recordó que desde el primer momento en que se conoció que Jerónimo Mejía iba a ser magistrado de la Corte, hubo fuertes oposiciones por parte de algunos gremios de abogados que preguntaron, ¿cómo era posible que él siendo dueño de un bufete, como funcionario no iba a tener injerencia en algunas casos que este negocio familiar suyo llevara adelante?

"Yo me separo, pero queda mi esposa y algunos abogados míos de confianza en el bufete, eso puede tener algún tipo de conflicto de intereses, porque no puede y no debe ser que él ahora esté viendo expedientes de procesos en los cuales actúo como magistrado, desde el punto de la ética no se debe permitir que él tenga injerencia en esos procesos", enfatizó el jurista.

Calderón indicó que correspondería a los tribunales ver esta situación, "porque vuelvo y te digo que eso crea un hueco y da pie a la interpretación de que puede existir un conflicto de intereses".

En tanto, la abogada Alma Cortés dijo que "es inmoral, no es ético y es contra derecho" que situaciones como las de Mejía se estén dando en el sistema de justicia.

"Los jueces de garantías deben solicitarle a Mejía en esos procesos que se declare impedido, porque ya formó parte de los mismos siendo funcionarios público", expresó la abogada.

"En materia de ética profesional, eso deja mucho que decir de un hombre que no solo fue una autoridad en este país, sino que además es docente, ¿qué ejemplo es este para sus estudiantes universitarios?" sentenció Cortés.