Aderlyn Llerena: Cámara de vigilancia arrojaría nueva pista

Funcionarios del Ministerio Público, unidades de la Policía Nacional y familiares reanudaron este miércoles la búsqueda de la niña Aderlyn Llerena, quien desapareció en septiembre pasado.

Los nuevos indicios en este caso han llevado a las autoridades a desplegar diligencias en el sector de Las Trancas, donde vivía.

Dalys Saldaña, madre de la menor, cuestionó el accionar de la fiscalía, sobre todo porque le dijeron que las cámaras de vigilancia cercanas no funcionaban y ahora hay datos que indican lo contrario.

"Estoy indignada. Me dijeron que una cámara no se veía y otra no servía. Ahora vengo a ver otras cosas. Una cámara que sí sirve y da pistas. Ha pasado tanto tiempo para esto. Se debió hacer una búsqueda más clara", dijo.

Saldaña recriminó que los investigadores se enfocaban en su familia y hermano sin mostrarle lo que arrojaba la cámara.

La búsqueda se realiza en este sector de San Miguelito porque es hacia donde apunta el equipo de vigilancia, destacó la mamá de Aderlyn.

Por su parte la fiscal Maruquel Castroverde puntualizó que la investigación se ha mantenido activa, empleando los recursos al alcance para dar con las respuestas pendientes.

“Esta diligencia reforzada la aplica el Ministerio Público a una investigación, en la que hay una niña desaparecida y en la que todavía no se tiene la explicación consecuente que ante la ley”, expuso Castroverde.

Aderlyn fue vista por última vez el martes 13 de septiembre, cuando se dirigía a la escuela Gabriel Lewis Galindo. Compañeros aseguraron inicialmente que un auto se detuvo y subió a la niña a su interior.

Las autoridades mantienen activa una recompensa de 10,000 dólares a quien brinde información sobre su paradero.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!