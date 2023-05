Agresión a menor de 13: Suturar las heridas tomó tres horas

Lidia Aguilar, madre de la niña de 13 años agredida a inicios de semana, narró que la profundidad de las heridas fue tanta que los médicos necesitaron casi tres horas para suturarla.

Los cortes hechos por la mujer de 22 años se dirigieron al rostro, hombro, muñecas y antebrazo.

Según Aguilar, una patrulla de la Policía Nacional trasladó a la menor al hospital, donde recibió atención inmediata.

"En el hombro tiene como una equis. Un cirujano plástico le vio la cara y le dijo: 'hija, pero casi te matan'. Él la atendió", comentó Aguilar a la abogada Wyznick Ortega.

La madre recalcó "que a su hija empezaron a coserla antes de las 6:00 p.m. y terminaron a las 8:40 p.m."

Sus familiares comentaron que si la niña de 13 años hubiese tenido una contextura delgada, tal vez no hubiese sobrevivido al ataque con exacto realizado por la mujer en una parada de Los Andes.

Tras salir del hospital, la menor conversó con tranquilidad con sus familiares, sin embargo, a la mañana siguiente no tenía ganas de comer.

"A mi hermana no se le olvida la cara de la mujer mientras la cortaba. Me dijo que parecía una loca. Me duele verla así, no hay crema que oculté esa cicatriz", comentó su hermana.

La familia de la niña lamenta que antes de que el seguridad interviniera nadie tomara acciones para evitar que la mujer siguiera atacando a la menor.

La madre, quien exige justicia, agradeció a la mujer que estaba en la parada y se quitó el suéter para tratar de detener el sangrado. "Ella quedó en brasier y le dio el suéter a mi hija", destacó.

