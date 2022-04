Alfredo Vallarino: 'Javier Caraballo no quiso ver una verdad que le estallaba en la cara'

El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, al archivar una denuncia contra un grupo de fiscales del Ministerio Público (MP) "cuestionados", no quiso ver una verdad que le estallaba en la cara, así lo manifestó el abogado Alfredo Vallarino Alemán.

El jurista agregó que "reza un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, el cual según él aplica 100% a Caraballo".

"Las declaraciones de 'Euro 14' fueron contundentes, fueron coherentes, coincidente en todos momento en cuanto a circunstancias de tiempo y lugar, es decir, señaló a funcionarios con nombre y apellido que trabajaban en esa entidad, dijo estar en la Presidencia de la República, en efecto se le puso unidades del Sistema de Protección Institucional (SPI), en efecto fue a declarar ante esos fiscales en particular, dijo que se le pidió vincular a Ricardo Martinelli y a otras personas", dijo Vallarino.

Agregó que las circunstancias de cómo llega esa persona como testigo protegido de la mano del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a quién acuso de haberle dado instrucciones sobre como declarar.

"Entonces no hay forma humana que un abogado penalista no vea esas cosas a menos que no quiera verlas y eso es lo que ha hecho el procurador, ha sido no querer ver una verdad que le estallaba en la cara y que salpicaba a muchos de sus fiscales de la alta esfera el Ministerio Público", dijo.

Enfatizó que lo que ha hecho Caraballo es básicamente es tratar de lavarle la cara al Ministerio Público, en vez de limpiarlo por dentro, que es lo que tiene que hacer, "es decir, purgarlo".

Ante esto, Vallarino puntualizó que "el MP seguirá con sus funcionarios haciendo cochinadas y cuando el día de mañana veamos una cochinada más de estos fiscales en el Ministerio Público sabemos que se lo tenemos que agradecer a Javier Caraballo".'

2015

el testigo protegido "Euro 14" fue víctima de un atentado por parte de desconocidos. 3

exfuncionarios públicos están siendo investigados por las declaraciones de "Euro 14".

Hay que recodar que la exministra de Educación, Lucy Molinar -con base en lo dicho por "Euro 14"- denunció a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore, Nahaniel Murgas, Tania Sterling, Vielka Broce, los cuales fueron reintegrados a sus puestos por Caraballo.

Molinar también denunció a la exprocuradora Kenia Isolda Porcell y a los militares Eric Estrada, Jacinto Gómez, David Hidalgo y Rolando López.

Molinar reacciona

Ante esta decisión, la propia Molinar indicó que los fiscales regresaron a su puesto, basa en una resolución en la cual se dice que ellos no fueron los que le dijeron al testigo "Euro 14" que mencionara los nombres de algunas personas.

Explicó que en esa misma resolución se reconoce que en el momento que el testigo protegido "Euro 14" fue a declarar a Avesa, lo llevo un miembro del Consejo de Seguridad que se sentó allí a esperar que declarara y "le dijo acuérdate de mencionar a tales nombres que los necesitamos, entre ellos el mío y él le dijo cuando habló de mí con esa señora no podíamos hacer nada, con esa señora no había negociación".

Explicó que hay otro momento que fue cuando se reunieron en él en la Presidencia de la República, donde estaba Eric Estrada, Rolando López, el cual según la resolución dijo que estaba allí en representación del presidente de la República para apoyarlo y en cuanto cooperara le iban a dar un cargo consular en Washintong.

Además, estaba el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d.) y Kenia Porcell que después fue procuradora de la Nación.

"Este es un país donde la democracia se practica con la separación de poderes, podemos ver como normal que el Ejecutivo metas sus manos en el Ministerio Público, que haya un funcionario del Consejo de Seguridad en el Ministerio Público dirigiendo una declaración, si no dirigiéndola estando allí para recordarle que tenía que decir los nombres que él necesitaban que se mencionaran, eso no es correcto", concluyó la ministra de Educación.

