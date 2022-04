Sidney Sittón: 'Corte Suprema de Justicia está judicializando la política en Panamá'

El abogado penalista Sidney Sittón denunció que se ha "judicializado" el ejercicio político de cara a las elecciones de 2024, con la decisión de la magistrada María Eugenia López, de admitir una demanda de inconstitucionalidad en contra de la decisión de la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) que le respetaron el fuero penal al Ricardo Martinelli.

"Si la magistrada López considera que ella está ejerciendo algún acto que la va a catapultar, pienso que va ser en negativo porque ha comprometido la institucionalidad del Tribunal Electoral", explicó.

Sittón añadió que con esta decisión de López, el TE se ve ahora comprometido, a que en cualquier momento, a cualquier magistrado se le va a ocurrir admitir otras acciones de carácter político y va a quedar la Corte Suprema, quien va a dirimir los conflictos electorales en el país.

"La Constitución le asigna, de forma exclusiva, la interpretación y aplicación de la ley electoral al Tribunal Electoral, esa es una función exclusiva,. Eso es como, por ejemplo, que algún ente del Estado o algún Tribunal que no sea la Corte Suprema de Justicia quiera usurpar competencia y quiera juzgar, por ejemplo, a un cónsul o a un embajador, función por Ley y Constitución asignada a la Corte Suprema", explicó.

El letrado recordó, que por ejemplo, cuando a Martín Torrijos no se le levantó el fuero penal electoral, todo el mundo aplaudió, lo mismo sucedió cuando se dijo que no se le levantaba a Rómulo Roux, igualmente con otras personas.

"Ahora, como se trata de Ricardo Martinelli, tenemos a todos sus adversarios y enemigos de él, cuestionando y atacando la credibilidad e institucionalidad del Tribunal Electoral, más que todo la institucionalidad, porque aquí, repito, estamos hablando de un tema constitucional, eso no es cuestión que si nos agrada o nos desagrada, así está establecido en la Constitución".

En cuanto al tema de la especialidad, Sittón dijo que el mismo radica en un tratado o convenio bilateral entre dos Estados.'

"Ese Tratado de 1903 dice precisamente que no puede juzgar a una persona por hechos distintos sobre los cuales fue solicitado al Estado extranjero, en este caso Estados Unidos. Panamá solicitó la extradición de Ricardo Martinelli por cuatro delitos y sobre esos fue juzgado, no una, dos veces. No por tres jueces, sino seis jueces, en dos juicios y en las dos ocasiones fue absuelto, en consecuencia Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por otros distintos a los que fue pedido en extradición", explicó el defensor.

De forma puntual, Sittón reiteró que se ha judicializado la política en Panamá y que la magistrada María Eugenia López le está haciendo un daño terrible a la administración de justicia panameña y a sus otros ocho compañeros magistrados de la Corte.

"Toda la jurisprudencia de esa corporación indica que ellos no son una tercera instancia, que no pueden inmiscuirse en funciones jurídicos electorales del Tribunal Electoral, que esa es una función exclusiva de esa institución y que ellos no admiten acciones de inconstitucionalidad contra actos de aplicación e interpretación de la ley electoral", expresó.

Por su parte, la abogada Alma Cortés indicó que se predica con el ejemplo, ya que existen denuncias en la Asamblea Nacional contra la magistrada María Eugenia López y se debió declarar impedida para conocer recursos de Martinelli.

"Su última actuación es tan peligrosa que atenta contra la democracia al decidir las próximas elecciones del 2024 en la Corte Suprema de Justicia", dijo.

Por su parte, el propio Ricardo Martinelli, a través de su cuenta de Twitter, señaló: "Todo es para manipular las elecciones del 2024 y acabar con la democracia haciendo trampa a favor de su jefecito".

