¿Qué hacer para solucionar crisis de la Caja de Seguro Social?

A nivel de los años las propuestas han sido muchas por parte de diversos sectores, incluso ya en el 2005 se aumentó el número de cuotas con las cuales se puede una persona jubilar, y a la vez se incrementó la cuota obrero patronal.

En ese momento se proponía incluir el aumento de la edad de jubilación que en la actualidad es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Para ese periodo, cuando gobernaba Martín Torrijos, se tuvo que acceder a abrir un diálogo para buscar las opciones, ello tras constantes manifestaciones, cierres de calles y hasta huelga de algunos sectores.

Pero a pesar de las reformas que se hicieron en el 2005, el déficit en el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha vuelto a resurgir, incluso en la actual administración se convocó a un diálogo que no ha definido nada concreto, en espera de un estudio actuarial.

Sobre este tema el empresario y comentarista Juan Carlos Tapia plantea que para resolver el problema de la Caja de Seguro Social, el sacrificio tiene que venir de todos, ya que sino viene de todos no hay solución.

Si bien Tapia considera que la decisión del presidente Laurentino Cortizo, de destinar el 50% de los que se recaude de la minería en Panamá es buena, ello representa un paleativo, no es una solución.

“El hecho de que se suba por un lado las pensiones de los que menos ganan a un mínimo de 350 dólares es prácticamente utilizar el dinero que se le está dando al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte para cubrir esta parte, estamos hablando si la información que yo tengo es correcta de más de 800 millones de dólares que se tienen que inyectar por año y cuando estamos hablando de 190 millones de dólares estamos hablando de una cuarta parte de lo que necesita por año”, indicó.

El también analista, dijo estar consciente que todo gobierno trata de evitar el mayor costo político, pero él si pudiera recomendarle al presidente de la República, le diría que la solución del Seguro es el sacrificio de todos, “por su puesto el que gana menos aporta menos y el que gana más más, pero evitar modificar las medidas paramétricas a mi me parecer eso no soluciona el problema total del Seguro Social”.

Por su parte, el economista Olmedo Estrada señala que definitivamente las medidas paramétricas en este momento no se pueden aplicar, porque sería hacer disparos al aire sin saber dónde va a darle al blanco del problema de la CSS.

“Hay que buscar algunas alternativas hasta que llegue ese momento, donde se conozca la verdadera realidad para poner entonces las alternativas pertinentes, porque aquí se ha hablado muchísimo de cuáles son las soluciones, pero sin un estudio actuarial no se puede encontrar una solución a un problema que desde la perspectiva de la CSS tiene que ser un estudio profundo, porque es la manera como se puede resolver el problema ya sea aumentando la edad de jubilación, aumentando la cuota obrero patronal o extendiendo mucho más el periodo para jubilarse, pero eso se concluye a través de un estudio actuarial. Si no hay un estudio no se puede dar una opinión contundente sobre la solución del problema”, afirma el economista.

Estrada dijo comprender al presidente Laurentino Cortizo ya que no hay un estudio y con ayuda de la OIT se va a hacer un estudio actuarial ya que son costosos, porque requiere de muchos especialistas, herramientas para poder decir cuál es la salida al problema que enfrenta la CSS y eso va en esa dirección.

Agrega que el tema de la CSS y sobre todo el programa de IVM está en un punto donde todavía no se conoce exactamente el déficit que hay porque en base al déficit se hace un plan para poder equiparar o de alguna manera establecer un balance entre lo que tiene el fondo y lo que tiene que darle a los jubilados y pensionados.

“Cómo no se tiene exactamente ese monto, aquí se están buscando alternativas para encontrar a corto o mediano plazo una alternativa, pero el problema sigue latente”.

Los dirigentes sindicales tanto de Conusi, como de Conato han planteado que están en contra de aumentar la edad de jubilación, el número de cuotas para poder jubilarse y la cuota obrero patronal.

Incluso en el diálogo impulsado por el actual gobierno Conusi no participó y la dirigencia de Conato se retiró.

