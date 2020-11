Alfredo Vallarino: Llamado a un nuevo juicio no significa que Ricardo Martinelli sea culpable

La realización de un nuevo juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli no significa que sea culpable de los dos delitos por los cuales debería enfrentar este nuevo proceso, manifestó Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP).

Vallarino indicó que hay aspectos importantes que resaltar dentro de este fallo del pasado viernes del Tribunal Superior de Apelaciones, entre los que está el hecho de que los dos supuestos delitos de peculados que se le acusó al exmandatario y por los cuales fue extraditado a Panamá, fueron eliminados.

Sumado a esto, el jurista señaló que dentro de este nuevo juicio, si se llega a realizar, no solo no se puede presentar nuevas pruebas, sino que como defensa ellos igualmente pueden presentar algunas acciones legales contra la decisión adoptada por dos magistradas de apelaciones.

"No solo es que no se pueden presentar nuevas pruebas, sino que a ellos todavía le quedan varias acciones por debatir, porque a Ricardo Martinelli como a ninguna persona se le puede estar haciendo dos juicios, lo que se conoce como el doble juzgamiento, sin embargo, ese es un debate que en su momento se va a dar en ciertas instancias", sentenció el letrado.

Vallarino también resalto el hecho de llegar a un segundo juicio oral en este caso, en el cual se debe contar con las mismas pruebas y los mismos testigos con los que se probó la inocencia de Martinelli.

"Lo que sí está claro es que para nosotros no es lo mismo llegar a una audiencia en la que no sabíamos quién era el testigo protegido, en cuanto estábamos frente a un perito informático nadie sabía lo que iba a decir, pero él ya dijo ante todo el país, frente a los jueces y está consignada en su declaración jurada que los CD fueron violentados, que se los pedía el señor Rolando López y que él no podía garantizar el contenido de los mismos", puntualizó el abogado.

Enfatizó que además de esto, está el hecho de que varios funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional dijeron haber sido presionados y que señalaron cómo les pidieron sus declaraciones.

"No importa que tú estés ante un nuevo tribunal, esas declaraciones las tenemos en audio y vídeo, o sea, esas declaraciones no las pueden cambiar, esas declaraciones jamás van a variar, tiene que decir absolutamente lo mismo, así que nosotros nos sentimos muy cómodos", explicó.

Por su parte, Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Martinelli, señaló que la situación que se ha dado dentro del caso seguido al expresidente es "inédita", ya que a su parecer los recursos de anulación debieron ser rechazados de plano.

Sin embargo, el jurista indicó que respeta la decisión tomada por el Tribunal Superior de Apelaciones y no teme enfrentar un nuevo juicio para demostrar la inocencia del exmandatario panameño.

"Al final del tema, lo que están ordenando es hacer un juicio nuevo que en nuestra consideración Ricardo Martinelli volverá a salir declarado absuelto o no culpable", expresó el jurista Carrillo.