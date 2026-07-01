Alrededor de 30 unidades están bajo investigación por colaborar con detenidos

Unas 30 personas, entre policías y miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se encuentran bajo investigación por supuestamente introducir artículos prohibidos y colaborar con los detenidos en la base naval de Punta Coco, informó el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.

La entidad, durante la última requisa realizada a la instalación, encontró cuatro celulares e identificó que los reclusos recibían visitas de personas ajenas a su círculo familiar y equipo legal, por lo que se procederá con las medidas disciplinarias que requiera cada caso con base en los resultados que arrojen las indagaciones.

Tras dichos hallazgos, se tomó la decisión de trasladar a los reos a Isla Coiba, en donde se mantendrán hasta que las autoridades consideren pertinente, respetando sus derechos humanos y judiciales.

Al ser cuestionado sobre si se mantendrán las movilizaciones de privados de libertad hacia la isla, señaló que la medida ya está reglamentada y autorizada por el Ministerio de Gobierno (Mingob).

El funcionario reconoció que el ingreso de objetos no permitidos en los penales, específicamente La Joyita, en donde recientemente se dio una fuga masiva, se da bajo la mirada de custodios y miembros de la Policía Nacional; por tanto, no descarta que haya desvinculaciones.

"Claro que tiene que haber colaboración; no fuera la primera vez que la Policía Nacional destituye a miembros que han cometido actos de corrupción. La misma institución se depura ella", puntualizó.

El funcionario adelantó que, desde el Mingob, se analiza la posibilidad de modificar la ley penitenciaria para reforzar la seguridad en estos recintos.'



Se han recapturado, hasta la fecha, 183 de los 195 reos evadidos el pasado mes de junio.



La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, indicó que 10 custodios han sido destituidos por este hecho, y se comprometió a entregar al presidente y al país "la cabeza" de quien haya desafiado al Estado.



Aunque negó que privatizar las cárceles sea una opción contemplada en estos momentos, no descarta que la medida pueda ser considerada a futuro.



El presidente José Raúl Mulino, durante su discurso de rendición de cuentas al país, anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

Agregó que, hasta la fecha, se han recapturado 183 de los 195 reos evadidos el pasado mes de junio.

La Policía Nacional mantiene activos varios bloques de búsqueda a nivel nacional para dar con la ubicación de los 12 prófugos restantes.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, indicó que 10 custodios han sido destituidos por este hecho, y se comprometió a entregar al presidente y al país "la cabeza" de quien haya desafiado al Estado.

Confirmó que se están evaluando de manera técnica las reformas que requiere la ley penitenciaria para que sea cónsona con las necesidades actuales.

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"Si queremos tener un país que tenga seguridad dentro del sistema penitenciario, tenemos que entender que la seguridad es una prioridad y, para poder tener cárceles seguras, se tienen que crear centros penitenciarios reales que no existían", afirmó.

Aunque negó que privatizar las cárceles sea una opción contemplada en estos momentos, no descarta que la medida pueda ser considerada a futuro.

El presidente José Raúl Mulino, durante su discurso de rendición de cuentas al país, anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad para frenar la incidencia de las bandas delincuenciales y el crimen organizado a nivel local.

Además, se endurecerán las normas contra quienes cometan delitos desde dentro de las cárceles.