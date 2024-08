Amparos para resolver casos de violación de procesos a Martinelli

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli informó que actualmente hay seis amparos pendientes, de los cuales cuatro están en proceso de apelación ante el Pleno de la Corte y dos más pendientes de resolución en el Tribunal Superior.

Dichos amparos están relacionados con las notificaciones y con el trámite realizado a pesar de la certificación de errores y de la ausencia de documentos en los dispositivos digitales proporcionados a la defensa, así como con el término de los 15 días.

"Se siguen debatiendo situaciones mientras se realiza el trámite en cumplimiento por parte de la defensa de Martinelli. Por otro lado, queda el apéndice de este expediente que entendemos está en trámite de casación y que se deberá ver en las próximas semanas o meses para efectos de terminar esta historia y comenzar a enrutar dentro de las acciones que la defensa seguirá presentando", dijo el abogado Carlos Carrillo.

Según Carrillo, también quedan pendientes situaciones no convalidables, como la violación al principio de especialidad, el cual establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los delitos especificados en la solicitud de extradición.

"Desde el momento en que Martinelli aterrizó, se le dijo que tenía derecho a una especialidad que le ha sido negada por el sistema penal inquisitivo. En el sistema penal acusatorio, dos jueces en cuatro audiencias distintas respetaron el principio de especialidad como fundamento de garantía de Ricardo Martinelli", afirmó Carrillo.

El abogado explicó que, a pesar de las decisiones judiciales favorables que reconocían este principio, las autoridades han actuado en contra de estas garantías. "El problema es que los dos últimos gobiernos, frente a una situación de violación de los derechos de un particular, tomaron partido en un sentido de no respetar las garantías que previamente se le habían dado a Martinelli", comentó Carrillo. Añadió que Martinelli es "el único panameño extraditado a quien no se le ha respetado el principio de especialidad".

Carrillo también destacó las irregularidades en el proceso de notificación a Martinelli tras su asilo en Nicaragua, argumentando que "no hay justificación para que el juzgado segundo liquidador hubiera hecho algún otro tipo de notificación o ficción jurídica para notificar a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal".

Una nota enviada por Anel Caballero, jefe encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia, revela irregularidades en el proceso de notificación de la condena al expresidente Ricardo Martinelli.

Caballero, en la nota con fecha de 15 de abril de 2024, indicó que, debido a la condición de asilo político otorgada a Martinelli por la misión diplomática de Nicaragua, se debía confeccionar una solicitud de asistencia internacional, la cual sería enviada a ese Estado.