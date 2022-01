Armas de fuego figuran en más del 75% de los homicidios registrados en los últimos siete años en Panamá

El arma de fuego se ha convertido en la herramienta con la cual se han cometido la mayor cantidad de homicidios en Panamá en los últimos siete años. Durante este periodo, más del 75% de los homicidios que se han cometido con este tipo de artefactos letales, según datos estadísticos del Ministerio Público.

Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2021, se cometieron 3 mil 294 asesinatos, de los cuales 2 mil 436 fueron con armas de fuego. Es decir, que tan solo 858 asesinatos en este periodo, fueron realizados con otro tipo de artefacto.

Esto demuestra la gran incidencia que tienen las armas en este tipo de hechos de violencia. Además, deja en evidencia que a pesar de los decomisos, la destrucción de armas y la implementación de la veda de importación, pareciera que existe un gran mercado negro para su debida comercialización.

Y es que cifras del Ministerio de Seguridad Pública reflejan que durante los dos años y medio del Gobierno de Laurentino Cortizo, se han decomisado y destruido más de 15 mil armas de fuego, lo que pareciera no tener efecto en los hechos de violencia que se cometen el país.

Para Isaac Brawerman, presidente de la Asociación de Propietarios de Panamá y experto en temas de seguridad, el problema está en que las autoridades toman medidas de prohibición o restricción contra usos de armas de fuego registradas legalmente, lo que no ayuda, sino que agrava el problema.

"Cuando hablan de homicidio cometido con arma de fuego, hay que hacer la separación de que si las armas de fuego empleadas en esos crímenes son registradas y que fueron utilizadas por los dueños registrados de las mismas o que no están registrados y son de el mercado negro o de contrabando", dijo.

Brawerman explicó que otro problema es que muchas organizaciones que se dedican a analizar el tema de violencia, criminalidad y tráfico de armamentos, solamente reportan homicidios con armas de fuego, si embargo, no hacen la separación y esto da un mal lineamiento que sufren de este tipo de estos flagelos de violencia, "porque ellos solo se dedican a implementar medidas contra de legítimos propietarios".'

81%

de los homicidios que se cometieron en el año 2021 se realizaron con armas de fuego. 446

homicidios de 554 que se dieron durante el año 2021 fueron con este tipo de herramientas.

De forma clara señaló que no hacen la separación de que si se cometieron esos homicidios o con armas ilícitas o no registradas o que son registradas o lícitas.

"Esto es importante entenderlo porque a la hora de tomar en cuenta las diferentes regulaciones que se vayan a aprobar para el control de uso de armas de fuego, lícito o ilícito, esto si cobra relevancia", dijo.

También se refirió al tema de la veda de importación de armas implementada en su momento por el Minseg, contra los legítimos usuarios de armas, la cual no atacaba el problema de los armamentos ilícitos que se rigen bajo el mercado negro o "fuera del control del Estado".

El no hacer la debida separación entre lo que son armas de fuego lícitas e ilícitas o de mercado negro, ha sido uno de los errores que se ha cometido, dijo.

"Esto es importante porque cuando se sacan las estadísticas de homicidios con armas de fuego, no se hace ver si son usuarios que están ellos mismos agarrando sus armas y cometiendo delitos o son homicidio cometido por personas no registradas y que no se sabe si esa arma algún día fue registrada o tenía algún tipo de permiso legal para su tenencia o porte"

El experto puntualizó que si algún día se hace ese tipo de investigación, se darían cuenta de que los usuarios de armas rara vez sus propias herramientas para cometer algún delito.

Mercado consolidado

Otro que reaccionó a este tema, fue el ex director de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ), David Villarreal, quien coincide con Brawerman en señalar que en Panamá evidentemente existe un mercado negro consolidado de tráfico de armas.

El experto agregó que este mercado ilícito de armas de fuego va en aumento porque todavía no se ha encontrado por donde están entrando esas armas al país.

Otro punto en que hizo énfasis fue en el punto de la destrucción de armas, muchas de las cuales son decomisadas por las autoridades, sin embargo, no se registra si las mismas tuvieron registro legal en algún momento o no o el que la registro la reportó como robada, lo que la convierte en ilícita.

"Nosotros no vemos esa información sobre si esas armas que destruyeron están involucradas en delitos o no, tuvieron dueños o fueron denunciadas cómo robadas o son armas no registradas", puntualizó.

Villarreal dijo que una duda que surge es que si todas esas armas que se decomisan y se destruyen pasan por el matiz del sistema automatizado de balística y se determina si tienen más de un homicidio.

