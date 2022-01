Piden al Ministerio Público investigar denuncia hecha por la exministra Lucy Molinar

Piden al Ministerio Público investigar denuncias que señalan al expresidente de la República, Juan Carlos Varela de supuestamente presionar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que ordenaran a jueces que fallaran a favor de casos armados por los fiscales en su Gobierno.

Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó que ese tipo de aseveraciones denunciadas son "graves y fuertes" y deben ser investigadas.

"El Ministerio Público tiene la obligación de investigar y ver si efectivamente, son reales o falsos los hechos denunciados".

Agregó que este es uno de los principios esenciales de cada Estado, el dilucidar este tipo de hechos donde se involucra tanto al Ejecutivo como al Órgano Judicial, dos órganos del Estado de vital importancia.

Está investigación se debe hacer sin importar quiénes sean las personas involucradas, esto para ver la veracidad o no de los hechos denunciados, reiteró.

Quién también reaccionó a este tema fue el expresidente Ricardo Martinelli, quien indicó que no puede ser que nada pase ante la denuncia de supuesta presión ejercida por Varela hacia los magistrados.

"No puede ser que estos abusadores y violadores de la ley, y derechos humanos que nunca prescribe, nada les pase, pero una llamada "anónima" falsa causa una investigación que aún no cierra. El mundo cambia y da vueltas. No investigar esta lesa humanidad los hace cómplices. Calma", explicó.

magistrados fueron los que acudieron al Gabinete y supustamente presionados. 2

tomos cuenta el expediente, tras la denuncia de Molinar por las revelaciones de "Euro 14".

Recientemente, la exministra de Educación Lucy Molinar reveló que una persona en confianza le contó que un día llegaron tres magistrados a defender su presupuesto al Consejo de Gabinete, porque parece que había la intención de cortar los dineros otorgados a la Corte Suprema.

En ese momento, los tres fueron a explicar el impacto de este recorte, se les escuchó, y el presidente anterior se paró y les dijo "si ustedes dan la orden de que los jueces fallen a favor de todo lo que presentan las fiscales, no le vamos a tocar su presupuesto".

