Califican como 'peligrosa' la filtración de información bancaria

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP), advierte que si la filtración de información bancaria de la Caja de Ahorros provino de funcionarios de la propia institución o de la de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se estaría ante un delito "muy peligroso".

Versión impresa

"La filtración que ha ocurrido no solo es una filtración de documentos bancarios, lo que ya de por sí es un delito, sino que si la misma provino de alguna de las dos instituciones antes mencionadas que involucran a servidores públicos, lo que estarían cometiendo es una extralimitación de funciones adicional", explicó el jurista.

Vallarino agregó que es muy peligroso que se utilice la información bancaria de las personas, exponiéndolas de forma pública y para cualquier tipo de situaciones y ataques.

Añadió que igualmente es muy delicado que se preste la información bancaria de las personas para "persecuciones políticas".

"Es raro, además, que solamente se enfoque en una sola persona, que es claramente un adversario de los medios de comunicación irresponsables que han sacado la noticia", indicó el abogado.

De forma clara, el presidente de la AAPP señaló que él no ha visto a estos mismos medios cuestionando que el expresidente Juan Carlos Varela y sus allegados tengan todavía cuentas bancarias, y "no deberían hacerlo, porque obviamente se tiene que respetar la presunción de inocencia de cualquier persona, pero tú no los ves a ellos cuestionando que tengan cuentas bancarias personas vinculadas a los medios de comunicación o las páginas irresponsables que cuestionan al expresidente Ricardo Martinelli".

Ante lo que ha sucedido con el exgerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, y la filtración de información bancaria, Vallarino indicó que las autoridades deben investigar hasta lo último quiénes estuvieron en esa filtración y meterlos presos.'

30

años como empresario tenía Andrés Farrugia antes de asumir las riendas de la Caja de Ahorros. 14

meses atrás, indicó Farrugia, fue cuando obtuvo el patrimonio familiar del que habla Foco.

"Pero ese es el autor, pero los que hicieron uso de esos documentos son cómplices primarios y secundarios también y tienen que pagar por sus actos", dijo el abogado penalista.

VEA TAMBIÉN: Abogado Gilberto Cruz: West Valdés es un rehén del sistema de justicia

Por su parte, Luis Eduardo Camacho Castro, exvocero presidencial, manifestó que, según sus fuentes, la campaña contra el gerente de la Caja de Ahorro tiene que ver con los deseos de algunas personas por "meterle la mano a los fondos del banco de la familia panameña".

A últimas horas de la tarde de ayer, el presidente Laurentino Cortizo anunció que aceptó la renuncia de Farrugia.

Ahora deberá empezar el proceso para nombrar a su reemplazo, el cual debe ser ratificado por la Asamblea Nacional.

Farrugia, la tarde del jueves, anunció que la institución que dirige, como organización, y él como su gerente general, presentaron querellas criminales y demandas civiles por la violación del secreto bancario y por daños y perjuicios en contra de Corporación La Prensa y el medio digital Foco.

VEA TAMBIÉN: Interponen recurso de apelación a favor de detenidos en protesta contra diputado Arquesio Arias

"Hemos tomado a nivel institucional decisiones jurídicas importantes, la primera es interponer una querella criminal contra él o los responsables de haber cometido el delito contemplado en el artículo 348 del Código Penal y el delito contra la administración pública por aquello de entregar información de un cliente de la institución, cualquiera que sea, de acuerdo a su naturaleza o cualquiera que sea su cargo o posición", dijo Farrugia.

Así mismo, se interpuso una demanda civil por daños y perjuicio contra Corporación La Prensa y Foco, representada por Mauricio Valenzuela.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!