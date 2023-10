Camacho: 'Estamos ante un estado salvaje de justicia'

Para la defensa de Ricardo Martinelli lo que ocurrió ayer no es más que la "demostración clara de un exabrupto y un acto ilegal cometido por el Órgano Judicial", señaló el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Camacho sostiene que se ha emitido una decisión frente a un expediente afectado producto de un Amparo de Garantías, que no fue presentado por Ricardo Martinelli.

Hay una sola sentencia, y en esa sentencia existen personas que fueron absueltas y personas contras las cuales se expidió una condena. Es una sentencia, no existen sentencia distintas, en este sentido es importante tomar en cuentas, que esa sentencia quedó paralizada producto del Habeas Corpus que se conoció la semana pasada, interpuesta por la defensa de una de las personas procesadas dentro del expediente.

Ante esto y a juicio de la defensa de Martinelli, el Órgano Judicial ha incurrido en una "actuación burda", que a todas luces demuestra los intereses extraprocesales y ajenos al proceso en contra de una persona particular.

"No puede ser que haya una división de un acto judicial", insistió Camacho González. "Es una sola sentencia, que en este momento el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, la ha dividido y eso es ilegal y arbitrario", advirtió.

"No hay ninguna resolución que lo avale, no puede haber una resolución que divida o haga ruptura en una sentencia", explicó.

Camacho denuncia intereses personales dentro de este proceso, señalando directamente a la presidente de la Corte Suprema de Justicia, que crean figuras que no están amparadas en la Ley para tratar de auspiciar esos actos ilegales.

Un Órgano Judicial que desde hace mucho tiempo viene siendo utilizado como un mecanismo de presión judicial en contra de Ricardo Martinelli, insistió la defensa. "Es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta, pero no es casual", insistió,

El equipo legal del candidato presidencial de Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli, hará uso de todos los recursos legales que la Ley establece para defender los derechos de su defendido.

Igualmente, advirtió que estos recursos -Recurso de Casación- se utilizarán estableciendo que no están convalidando lo que consideran "actos ilegales o arbitrarios".

"Nosotros estamos obligados, de conformidad a la ley, a ejercer los derechos de las personas a quien defendemos, pero eso no significa que compartimos esta decisión arbitraria", dejó claro el abogado.

Al respecto, el recurso se anuncia, posteriormente, el Tribunal tiene que concederlo, luego pasa a la Sala Penal y esta tiene que otorgar los días.

Camacho también señaló que las notificaciones son ilegales, al recurrir a correos electrónicos. Ante esto, se van a presentar algunas excepciones, dijo Camacho.

"Estamos ante un estado salvaje de justicia donde, lastimosamente, nos toca utilizar el mecanismo que nos han dado", señaló.

Ricardo Martinelli va a correr en las elecciones de mayo de 2024, al final, los abusos van a quedar a la luz, dijo el abogado Luis Eduardo Camacho.

"Estamos ante una sentencia que no tiene manera de soportar de ninguna manera. La decisión que se ha adoptado está basada en testigos protegidos que no comparecieron a juicio, personas que no comparecieron a juicio porque le fueron negadas a la defensa y que posteriormente, fueron contempladas para la sentencia", cuestionó Camacho.

"Cuando se viola la ley y la constitución para joder alguien que no te simpatiza y te conviene, el no hacer ni decir nada al principio lo celebras porque te beneficia y no te importa. Lo malo es que esa violacion se preste a precedentes futuros que se pueden convertir en la “regla” que aplicaría a locales como extranjeros que muy bien se sentirían afectados por la amañada nueva interpretación", dijo el expresidente y candidato presidencial, Ricardo Martinelli.

"La ley y el debido proceso deben aplicarse a todos por igual no solos a unos por conveniencia. El boomerang regresa después. A ver si alguien pelea o dice algo de esta mala interpretación de un amparo que suspende todo y que es la ley pero rehúsan aplicarlo", indicó.

