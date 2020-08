Cancillería no cumple con su deber de defender a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

"Lastimosamente", el Estado panameño hasta la fecha no ha hecho nada para exigirle a Guatemala que respete los derechos de los diputados panameños Ricardo y Luis Martinelli Linares, advirtió el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Enfatizó que es "triste" la situación que están atravesando los diputados centroamericanos Martinelli Linares en Guatemala.

Añadió que primero la Policía Nacional Civil de Guatemala dijo que los panameños entraron ilegalmente, después que las acreditaciones o identificaciones diplomáticas del Parlacen eran falsas y "todo eso se demostró que no es cierto", algo que las autoridades de dicho país no han rectificado.

"Ellos ingresaron de forma legal, ingresaron con sus documentos expedidos legítimamente por el Parlacen, reconocidos por las autoridades de Guatemala, sin embargo, al día de hoy se desconoce eso, sin que las autoridades panameñas hayan entrado a exigir sus derechos", expresó.

El jurista agregó que con la actuación de las autoridades panameñas queda demostrado que no están cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional y la Ley.

"A los hermanos Martinelli Linares se les ha dado un trato que no se ajusta a lo que establece la normativa, no se le ha permitido el acceso a tribunales para que resuelvan su situación y al día de hoy, todavía no se ha definido la legalidad de su detención," expresó Camacho González.

Defensa a nacionales

Contrario a lo sucedido con los diputados Martinelli Linares, la Cancillería panameña, en otras ocasiones, han salido a defender los derechos de sus nacionales, incluso sin que los mismos cuenten con un estatus diplomático.'



Los diputados Ricardo y Luis Martinelli recibieron la visita de la Comisión contra la Tortura de Guatemala, ente que trabaja con la Organización de Naciones Unidades en temas sobre abusos a los privados de libertad.



La visita se hizo para dejar en evidencia una serie de vejámenes, vicios y actuaciones en contra de derecho que se están llevando en contra de los diputados.

Entre los casos en donde el Gobierno panameño ha intervenido para defender a sus nacionales, está el de Erick Shcks Bairnals, un oficial técnico evaluador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), quien fue detenido por autoridades de Filipinas dentro de una investigación adelantada en ese país asiático.

Dentro de una nueva solicitud hecha por Camacho González a la Cancillería el pasado 31 de julio, a favor de los diputados Martinelli Linares, recordó que el Estado panameño reclamó al Gobierno de Filipinas la violación a la inmunidad diplomática de Shcks Bairnals.

Otro de los esfuerzos hechos por Panamá, se dio en el año 2014, cuando se realizaron ingentes solicitudes tendientes a conseguir que en Nigeria se diera la liberación del panameño Ibsen Vega.

La Cancillería de la República hizo diversos esfuerzos para defender a Vega y lograr que se respetaran sus derechos legales y humanos, indicó en su solicitud.

